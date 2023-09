September 9, 2023 / 11:16 AM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో జీ20 స‌మావేశాలు(G20 Meeting) ఇవాళ ప్రారంభం అయ్యాయి. అమెరికా అధ్య‌క్షుడు జో బైడెన్ ఈ స‌మావేశాల్లో పాల్గొన్నారు. భార‌త్ మండ‌పంలో జ‌రుగుతున్న కార్య‌క్ర‌మానికి ఆయ‌న త‌న టీమ్‌తో హాజ‌ర‌య్యారు. ప్ర‌ధాని మోదీ ఆయ‌నకు స్వాగ‌తం ప‌లికారు. భార‌త మండ‌పంలో ఏర్పాటు చేసిన కోణార్క్ వీల్ వ‌ద్ద వివిధ దేశాధినేత‌ల‌కు మోదీ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు. బైడెన్ వ‌చ్చిన స‌మ‌యంలో కోణార్క్ వీల్ గురించి మోదీ వివ‌రించారు. ఆ త‌ర్వాత రౌండ్‌టేబుల్ స‌మావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. కోత్త‌గా జీ20లో స‌భ్య‌త్వం సాధించిన ఆఫ్రియా యూనియ‌న్ అధినేత‌ను ప్ర‌ధాని స్వాగ‌తించారు. ఆయ‌న్ను ఆలింగ‌నం చేసుకుని కుర్చీలో కూర్చోపెట్టారు.

#WATCH | G 20 in India: US President Joe Biden arrives at Bharat Mandapam, the venue for G 20 Summit in Delhi's Pragati Maidan. pic.twitter.com/jrGkcgJ4Rz

— ANI (@ANI) September 9, 2023