January 20, 2024 / 12:03 PM IST

అయోధ్య‌: అయోధ్య రామాల‌యాన్ని(Ayodhya Ram Temple) స‌ర్వాంగ సుంద‌రంగా అలంక‌రిస్తున్నారు. 22న ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట జ‌ర‌గ‌నున్న నేప‌థ్యంలో పూల బోకేల‌తో గుడిని డెక‌రేట్ చేస్తున్నారు. టెంపుల్‌ను అలంక‌రించిన కొన్ని వీడియోలు ప్ర‌స్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. రాత్రి పూట లైట్ల వెలుగులో అయోధ్య రామాల‌యం ఆక‌ర్ష‌ణీయంగా ద‌ర్శ‌నం ఇస్తోంది. అన్ని మార్బుల్ పిల్ల‌ర్ల‌కు ర‌క‌ర‌కాల పువ్వుల‌తో అలంక‌రించారు. రామ‌భ‌క్తుల్ని అమిత‌మైన పార‌వ‌శ్యంలోకి తీసుకువెళ్లే రీతిలో ఆల‌యాన్ని డెక‌రేట్ చేస్తున్నారు. ఆల‌యం లోప‌ల ర‌క‌ర‌కాల పూల మాల‌లను సీలింగ్‌కు వేలాడ‌దీశారు.

#WATCH | Ayodhya, UP: Shri Ram’s childhood pictures adorn the gate from where invitees will enter the Shri Ram Temple on 22nd January for the Pran Pratishtha ceremony. pic.twitter.com/23qoALzcL8

— ANI (@ANI) January 20, 2024