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Ayodhya Ram Temple: పూల బొకేల‌తో క‌ళ‌క‌ళ‌లాడుత‌న్న అయోధ్య గుడి.. వీడియోలు

Ayodhya Ram Temple: అయోధ్య రామాల‌యం మెరిసిపోతున్న‌ది. మార్బుల్ గుడి లైట్ల వెలుతురులో వెలిగిపోతున్న‌ది. ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట కోసం పువ్వుల‌తో ఆల‌యాన్ని డెక‌రేట్ చేశారు. అన్ని పిల్ల‌ర్ల‌కు బొకేలు జోడించారు.

Ayodhya Ram Temple: పూల బొకేల‌తో క‌ళ‌క‌ళ‌లాడుత‌న్న అయోధ్య గుడి.. వీడియోలు

అయోధ్య‌: అయోధ్య రామాల‌యాన్ని(Ayodhya Ram Temple) స‌ర్వాంగ సుంద‌రంగా అలంక‌రిస్తున్నారు. 22న ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట జ‌ర‌గ‌నున్న నేప‌థ్యంలో పూల బోకేల‌తో గుడిని డెక‌రేట్ చేస్తున్నారు. టెంపుల్‌ను అలంక‌రించిన కొన్ని వీడియోలు ప్ర‌స్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. రాత్రి పూట లైట్ల వెలుగులో అయోధ్య రామాల‌యం ఆక‌ర్ష‌ణీయంగా ద‌ర్శ‌నం ఇస్తోంది. అన్ని మార్బుల్ పిల్ల‌ర్ల‌కు ర‌క‌ర‌కాల పువ్వుల‌తో అలంక‌రించారు. రామ‌భ‌క్తుల్ని అమిత‌మైన పార‌వ‌శ్యంలోకి తీసుకువెళ్లే రీతిలో ఆల‌యాన్ని డెక‌రేట్ చేస్తున్నారు. ఆల‌యం లోప‌ల ర‌క‌ర‌కాల పూల మాల‌లను సీలింగ్‌కు వేలాడ‌దీశారు.

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