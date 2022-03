70 ఏళ్ల ఆటోడ్రైవ‌ర్ ఇంగ్లీష్ దంచికొడుతుంటే.. బిత్త‌ర పోయిన యువ‌తి

ఓ మ‌నిషిని చూసి… అంచ‌నా వేయ‌డం ఈజీ.. అంత‌క‌న్నా.. ఆయ‌న ధ‌రించిన దుస్తులు, ఆయ‌న చేస్తున్న ప‌నుల‌ను చూసి ఠ‌క్కుమ‌ని ఓ అంచ‌నాకు వ‌చ్చేస్తాం. కానీ.. కొన్ని సంద‌ర్భాలు మ‌న‌కే రివ‌ర్స్‌గా వ‌స్తుంటాయి. వీట‌న్నింటినీ చూసి ఆ మ‌నిషిని అతిగా ఊహించుకోవ‌డ‌మో, లేదంటే త‌క్కువ‌గా అంచ‌నా వేయ‌డ‌మో జ‌రుగుతుంటుంది. అచ్చు ఇలాంటి ఘ‌ట‌నే బెంగ‌ళూరులో నిఖిత అయ్య‌ర్ అనే మ‌హిళ‌కు ఎదురైంది.

నిఖిత అయ్య‌ర్‌.. అనుకోకుండా ఓ హైవేపై ఆగిపోయింది. అటుగా ఓ ఆటో వ‌చ్చింది. ఆటో కావాలా అని ఆ డ్రైవ‌ర్ అడిగాడు. ఆఫీసుకు ఆల‌స్య‌మ‌వుతోంద‌ని, ఆటో కావాల‌ని ఆ యువ‌తి బ‌దులిచ్చింది. దీంతో ఆ ఆటో డ్రైవ‌ర్ Please come in Ma’am, you can pay what you want. అంటూ అద్భుత‌మైన ఇంగ్లీష్‌లో స‌మాధాన‌మిచ్చాడు. దీంతో నిఖిత అయ్య‌ర్ అవాక్కైంది. ఇంత అద్భుత‌మైన ఇంగ్లీష్ ఎలా వ‌చ్చంటూ.. అడిగింది. వారిద్ద‌రి మ‌ధ్య 45 నిమిషాల పాటు ఇంగ్లీష్‌లోనే సంభాష‌ణ జ‌రిగింది.

ఆ ఆటో డ్రైవ‌ర్ పేరు ప‌ట్టాభి రామ‌న్ (74). ముంబైలోని ఎంఏ. ఎంఎడ్ కాలేజీలో ఇంగ్లీష్ లెక్చ‌ర‌ర్‌గా ప‌నిచేశాన‌ని చెప్పుకొచ్చాడు. అయితే.. గ‌త 14 సంవ‌త్స‌రాలుగా ఆటో న‌డుపుతున్నాన‌ని తెలిపారు. త‌న కులం కార‌ణంగా క‌ర్నాట‌క‌లో లెక్చ‌ర‌ర్ ఉద్యోగం ఎవ్వరూ ఇవ్వ‌లేద‌ని ఆ ఆటో డ్రైవ‌ర్ ఆ యువ‌తితో చెప్పాడు. త‌న‌కు ఎలాంటి పెన్ష‌న్ రావ‌డం లేద‌ని, అందుకే ఆటో న‌డుపుతున్న‌ట్లు అత‌డు యువ‌తికి బదులిచ్చాడు.

ఇంకా వారిద్ద‌రి మ‌ధ్య జ‌రిగిన సంభాష‌ణ ఇదీ…

టీచ‌ర్ల‌కు స‌రైన వేత‌నం రాదు. 10 వేల నుంచి 15,000 వ‌ర‌కు మాత్ర‌మే వ‌స్తుంది. నేను ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో ప‌నిచేశా. అందుకే నాకు పెన్ష‌న్ రాదు. ఆటో రిక్షా న‌డుపుకుంటున్నా. రోజుకు 700 నుంచి 1500 వ‌ర‌కూ సంపాదిస్తున్నా. నాకూ, నా గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్‌కు స‌రిపోతుంది. గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్ అంటే నా భార్య‌. నేను అలాగే పిలుస్తా. ఇద్ద‌ర‌మూ స‌మాన‌మే. అలాగే ప్ర‌వ‌ర్తించాలి. భార్య‌లు త‌మ బానిస‌ల‌ని భ‌ర్త‌ల భావ‌న‌. అది త‌ప్పు. ఒక్కోసారి నాకంటే ఆమె సుపీరియ‌ర్‌. ఆమెకు 72 సంవ‌త్స‌రాలు. మేం మా పిల్ల‌ల‌పై ఆధార‌ప‌డం. స్వ‌తంత్రంగానే జీవిస్తున్నాం. మేం సంతోషంగానే ఉన్నాం. ఈ రోడ్డుకు నేనే రాజుని. ఎప్పుడైనా ఆటోను న‌డిపిస్తా. లేదంటే రెస్ట్ తీసుకుంటా అంటూ ఆ ఆటో డ్రైవ‌ర్ త‌న సంభాష‌ణ‌ను ముగించాడ‌ని యువ‌తి తెలిపింది.

