May 19, 2022 / 05:20 PM IST

అసోం బీజేపీకి చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యే చేసిన ప‌నిని సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌జ‌లు ఛీత్క‌రించుకుంటున్నారు. ఇదేం ప‌ని అంటూ తీవ్రంగా మండిప‌డుతున్నారు. అసోంలో విప‌రీత‌మైన వ‌ర‌ద‌లు వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సంద‌ర్భంగా బీజేపీకి చెందిన సిబు మిశ్రా అనే ఎమ్మెల్యే ఆయా గ్రామాల్లో ప‌ర్య‌టించ‌డానికి సిద్ధ‌ప‌డ్డారు. ఓ చోట విప‌రీత‌మైన నీరు ఉండ‌టం ద్వారా ఆయ‌న‌కు దాట‌డం సాధ్య‌ప‌డ‌లేదు.

దీంతో అక్క‌డే ఉన్న రెస్క్యూ టీమ్ స‌భ్యుడి వీపుపై ఎక్కి, ఎమ్మెల్యే ప‌డ‌వ వ‌ర‌కూ వెళ్లారు. ఇప్పుడు ఇదే వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. అయితే.. ఈ ప్రాంతంలో పెద్ద నీళ్లేమీ లేవు. క‌నీసం మోకాల్లోతు అంత నీరు కూడా లేదు. అయినా స‌రే.. రెస్క్యూ టీమ్ స‌భ్యుడి వీపుపై ఎక్కి, ప‌డ‌వ వ‌ర‌కూ వెళ్ల‌డం ఏంట‌ని నెటిజ‌న్స్ మండిప‌డుతున్నారు.

#WATCH | Assam: BJP MLA from Lumding Assembly, Sibu Misra was seen taking a piggyback ride to a boat, on the back of a flood rescue worker yesterday, May 18th. He was in Hojai to review the flood situation in the area. pic.twitter.com/Rq0mJ8msxt

— ANI (@ANI) May 19, 2022