Siddaramaiah | అర్వింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ అరెస్ట్‌ అప్రజాస్వామికం : కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య

March 22, 2024 / 03:25 PM IST

Siddaramaiah : ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అర్వింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ అరెస్ట్‌ అప్రజాస్వామికమని కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నియంతృత్వ ధోరణి అవలంభిస్తున్నదని ఆయన విమర్శించారు. కేవలం భయపెట్టి దారికి తెచ్చుకోవడం కోసమే కేజ్రీవాల్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారని మండిపడ్డారు.

కేజ్రీవాల్‌ ఏం చేశాడని ఈడీ అరెస్ట్‌ చేసిందని సిద్ధరామయ్య ప్రశ్నించారు. కేజ్రీవాల్‌ అరెస్టుకు కావాల్సిన ఆధారాలే వాళ్ల దగ్గర లేవని, అయినా అరెస్ట్‌ చేయడం అప్రజాస్వామికమని అన్నారు. కేంద్ర సర్కారు నియంతృత్వ ధోరణి అవలంభిస్తున్నది అనడానికి ఇదే ఉదాహారణ అని వ్యాఖ్యానించారు.

#WATCH | On Delhi CM Arvind Kejriwal’s arrest, Karnataka CM and Congress leader Siddaramaiah says, “The arrest of Kejriwal is only to threaten. There was no evidence to arrest him. I don’t know why they have arrested him. It is undemocratic and it shows that this is a dictatorial… pic.twitter.com/nqtCY18zEk

