MLC Kavitha | స్మృతీ ఇరానీ వ్యాఖ్యలపై ఎమ్మెల్సీ కవిత అసహనం.. మహిళల బాధను కేంద్ర మంత్రి విస్మరించారంటూ పోస్ట్‌

December 15, 2023 / 12:59 PM IST

MLC Kavitha | మహిళా ఉద్యోగుల నెలసరి దినాలు వేతనంతో కూడిన సెలవుగా ఇవ్వాలన్న ప్రతిపాదనను కేంద్ర మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి స్మృతీ ఇరానీ (Smriti Irani) వ్యతిరేకించడంపై బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్సీ కవిత (MLC Kavitha ) స్పందించారు. ఆ ప్రతిపాదనను కేంద్ర మంత్రి వ్యతిరేకించడంపట్ల కవిత అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఓ మహిళగా ఆమె అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదన్నారు. స్వయంగా కేంద్ర మహిళ, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రే రాజ్యసభ సాక్షిగా రుతుక్రమ పోరాటాలను కొట్టిపారేయడం నిరుత్సాహం కలిగించిందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ప్రముఖ సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ పెట్టారు.

‘రాజ్యసభలో రుతుక్రమ పోరాటాలను కేంద్ర మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి స్మృతి ఇరానీ జీ కొట్టిపారేయడం విచారం కలిగించింది. ఒక మహిళగా అటువంటి అజ్ఞానాన్ని చూడటం భయంకరంగా అనిపిస్తోంది. నెలసరి మనకున్న ఎంపిక కాదు. అదొక సహజమైన జీవ ప్రక్రియ అని గుర్తించాలి. వేతనంతో కూడిన సెలవు అక్కర్లేదని తిరస్కరించడమంటే అసంఖ్యాకమైన స్త్రీలు అనుభవించే నిజమైన బాధను విస్మరించినట్టే. మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న వాస్తవికమైన సవాళ్ల పట్ల సానుభూతి చూపకపోవడం ఒక మహిళగా విస్తుగొల్పుతోంది. విధాన రూపకల్పనకు, వాస్తవికతకు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గించాల్సిన సమయం ఇది’ అని తన అభిప్రాయాన్ని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వ్యక్తపరిచారు.

Disheartened by the Union Minister of Women and Child Development Smriti Irani Ji’s dismissal of menstrual struggles in Rajya Sabha. As a woman, it’s appalling to see such ignorance, for our struggles, our journeys isn’t a consolation, it deserves a level playing field and that’s… pic.twitter.com/vj9wbb0A4f

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) December 15, 2023