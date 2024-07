July 13, 2024 / 11:00 AM IST

Anant Weds Radhika | ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించిన ఆసియాలోనే అత్యంత ధనవంతుడు, రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముఖేశ్‌ అంబానీ చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ (Anant Ambani) వివాహం (Wedding) తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు రాధిక మర్చెంట్‌ (Radhika Merchant)తో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ముంబైలో శుక్రవారం జరిగిన ఈ వేడుకకు దేశ విదేశాల నుంచి రాజకీయ, సినీ, క్రీడా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు తరలివచ్చి సందడి చేశారు.

ఇక పెళ్లి వేడుకలో వధువు రాధికా మర్చెంట్‌ సంప్రదాయ, డిజైనర్‌ దుస్తుల్లో మెరిసిపోయారు. సందర్భానికి తగినట్లుగా రెడీ అవ్వడం రాధికకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. పండుగలు, పూజలప్పుడు సంప్రదాయ వస్త్రధారణతో మెరిసిపోయే ఈ ముద్దుగుమ్మ.. పార్టీలు, ఇతర అకేషన్లలో మోడ్రన్‌ లుక్‌లో దర్శనమిస్తుంటుంది. ఇక జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే తన వివాహ వేడుకలో మరింత అందంగా ముస్తాబై ఆకట్టుకుంది. తన అందంతో మరోసారి కట్టిపడేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారాయి.

అనంత్‌ అంబానీ – రాధికా మర్చెంట్‌ వివాహానికి ముంబై నడిబొడ్డున ఉన్న బాంద్రా కుర్లా ప్రాంతంలోని జియో వరల్డ్‌ సెంటర్‌ వేదికైంది. శుక్రవారం ‘శుభ్‌ వివాహ్‌’తో మొదలైన ఈ గ్రాండ్‌ వెడ్డింగ్‌.. 13న ‘శుభ్‌ ఆశీర్వాద్‌’, 14న ‘మంగళ్‌ ఉత్సవ్‌’తో ముగియనున్నాయి. ఇక ఈ వివాహ వేడుకల్లో బాలీవుడ్‌, టాలీవుడ్‌, కోలీవుడ్‌, హాలీవుడ్‌ తారలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. డ్యాన్స్‌లు చేస్తూ సందడి చేశారు. రజినీ కాంత్‌, అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, షారుక్‌ ఖాన్‌, సల్మాన్‌ ఖాన్‌, రామ్‌ చరణ్‌, మహేశ్‌ బాబు, రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, సూర్య సహా పలువురు స్టార్స్‌ తమ ఫ్యామిలీతో కలిసి వేడుకల్లో సందడి చేశారు.

For her bridal look, #RadhikaMerchant is stunning in a zardozi cut work lehenga by #AbuJaniSandeepKhosla#AnantAmbani #RadhikaMerchant #AnantRadhikaWedding #ARWeddingCelebrations pic.twitter.com/WrU6yHStSN

— Grazia India (@GraziaIndia) July 12, 2024