Anand Mahindra | తోలుబొమ్మ ‘నాటు నాటు’ డ్యాన్స్‌.. ఈ పాట ప్రపంచాన్నే షేక్‌ చేస్తోందనడానికి ఇదే నిదర్శనమన్న ఆనంద్‌ మహీంద్రా

March 23, 2023 / 04:17 PM IST

Anand Mahindra | ప్రపంచ వ్యాప్తంగా (World wide) ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) ఫీవర్‌ కొనసాగుతోంది. ఇక ఈ సినిమాలోని ‘నాటు నాటు..’ (Natu Natu) పాటకు ఉన్న క్రేజ్‌ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ పాట ఎంతలా పాపులర్‌ అయ్యిందంటే.. ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే ఆస్కార్‌ (Oscar) అవార్డు వచ్చేలా. ముఖ్యంగా ఈ పాటకు టాలీవుడ్‌ (Tollywood) ఎనర్జిటిక్‌ హీరోస్‌ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR)‌, రామ్‌చరణ్‌ (Ram Charan) అదిరిపోయే స్టెప్పులతో ఇరగదీశారు. ఆ పాట వినగానే సామాన్యులు, సెలబ్రిటీలు, చిన్నారులు అన్న తేడా లేకుండా ‘నాటు నాటు’ (Natu Natu) స్టెప్పులతో ఊగిపోతున్నారు.

తాజాగా ఓ తోలుబొమ్మ (puppet dancing) ‘నాటు నాటు’ పాటకు స్టెప్పులేసి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఓ మహిళ తోలుబొమ్మ (puppet)తో డ్యాన్స్‌ చేయించిన వీడియోను ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త, మహీంద్రా సంస్థల చైర్మన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా (Anand Mahindra ) ట్విట్టర్‌ (Twitter)లో పోస్ట్‌ చేశారు.

‘ఒకే. నేను ఒక హామీ ఇస్తున్నాను. నాటు నాటు పాటపై ఒకే ఒక్క లాస్ట్ ట్వీట్. ఈ వీడియోను షేర్ చేయకుండా ఉండలేకపోతున్నాను. ఈ పాట ప్రపంచాన్నే షేక్‌ చేస్తోందనడానికి ఇదే నిదర్శనం’ అంటూ ఆనంద్‌ మహీంద్రా ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది. రెండు నిమిషాల నిడివి గల ఈ వీడియోలో ఓ మహిళ తోలుబొమ్మతో ఎంత చక్కగా డ్యాన్స్‌ చేయించిందో. ఆ తోలుబొమ్మ ‘నాటు నాటు’ డ్యాన్స్‌పై మీరూ ఓ లుక్కేయండి మరి.

Ok. One last tweet, I promise, about #NaatuNaatu But couldn’t resist this one. Real evidence of it being a global phenomenon since it now has the whole world on its ‘strings’ 😊 pic.twitter.com/ex1bmf4Boh

— anand mahindra (@anandmahindra) March 22, 2023