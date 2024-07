portion of building collapses | కూలిన బిల్డింగ్‌ కొంత భాగం.. మహిళ మృతి, ముగ్గురికి గాయాలు

July 20, 2024 / 02:28 PM IST

ముంబై: భారీ వర్షాలకు పాత భవనంలోని కొంత భాగం కూలింది. (portion of building collapses) ఈ సంఘటనలో ఒక మహిళ మరణించింది. ముగ్గురు వ్యక్తులు గాయపడ్డారు. సుమారు 13 మందిని ఫైర్‌ సిబ్బంది రక్షించారు. శిథిలాల కింద ఎవరైనా చిక్కుకుని ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ చేపట్టారు. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శనివారం ఉదయం 10.30 గంటల సమయంలో గ్రాంట్ రోడ్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఉన్న పాత బిల్డింగ్‌లో కొంత భాగం కూలిపోయింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఫైర్‌ సిబ్బంది, పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. శిథిలాలను తొలగించి 13 మందిని రక్షించారు. ఈ సంఘటనలో ఒక మహిళ మరణించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మరో ముగ్గురు గాయపడినట్లు వెల్లడించారు.

కాగా, పాక్షికంగా కూలిన ఆ బిల్డింగ్‌లో మరికొన్ని భాగాలు ప్రమాదకరంగా వేలాడుతున్నాయి. దీంతో ఆ పాత భవనంలోని నివాసితులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరోవైపు బిల్డింగ్‌లో కొంత భాగం కూలిన వీడియో క్లిప్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

Another Video Woman dead, three injured after portion of residential building’s balcony collapses on Grant Road in #Mumbai: Officials#MumbaiRains pic.twitter.com/mv7QNOO8go

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 20, 2024