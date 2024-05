May 30, 2024 / 04:48 PM IST

లక్నో: ఒకవైపు ఎండలు మండుతుండగా మరోవైపు విద్యుత్‌ కోతలతో ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. (Power cuts) దీంతో వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసనకు దిగుతున్నారు. గంటల కొద్దీ పవర్‌ కట్‌లపై మండిపడుతున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఉష్ణోగ్రతలు 46 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ దాటాయి. దీంతో ప్రజలు ఎండలకు తాళలేకపోతున్నారు. మరోవైపు విద్యుత్‌ వినియోగం పెరుగడంతో ఎడాపెడా కోతలు విధిస్తున్నారు. దీంతో ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసనలు చేస్తున్నారు.

కాగా, ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాజధాని లక్నోతోపాటు నోయిడా, ఘజియాబాద్‌, మీరట్, ప్రయాగ్‌రాజ్ వంటి నగరాల్లో కూడా విద్యుత్‌ కోతలు అధికంగా ఉన్నాయి. దీనిపై ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. బుధవారం లక్నోలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన తెలిపారు. విద్యుత్‌ మంత్రి ఏకే శర్మకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. మీరట్, ప్రయాగ్‌రాజ్, సీతాపూర్‌లో కూడా స్థానికులు నిరసనలకు దిగారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.

మరోవైపు మే 27న లక్నోలోని రాజాజీపురంలో ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. దీంతో పలు గంటలపాటు విద్యుత్‌ నిలిచిపోయింది. ఆగ్రహించిన స్థానికులు సబ్‌స్టేషన్‌ను ముట్టడించారు. పవర్ హౌస్‌లోకి ప్రవేశించి కంప్యూటర్లు, ఇతర వస్తువులను ధ్వంసం చేశారు. పోలీసులు రంగప్రవేశం చేయడంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది.

Local in UP's state capital Lucknow raise slogan against power minister AK Sharma over incessant power cuts in the city. pic.twitter.com/HuoIsJWHKh

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) May 30, 2024