Watch: లోనికి వెళ్లేందుకు అనుమతి నిరాకరించడంతో.. గోడ దూకిన అఖిలేష్‌

October 11, 2023 / 03:18 PM IST

లక్నో: ప్రభుత్వ భవనం ప్రాంగణంలోకి వెళ్లేందుకు పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తరప్రదేశ్‌ మాజీ సీఎం, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ (ఎస్పీ) అధ్యక్షుడు అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ (Akhilesh Yadav) ఏకంగా ప్రహరీ గోడ దూకి లోనికి వెళ్లారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. బుధవారం లోక్‌నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ జయంతి నేపథ్యంలో లక్నోలోని జయప్రకాష్ నారాయణ్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్‌లోకి వెళ్లి ఆయన విగ్రహానికి నివాళి అర్పించేందుకు అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ ప్రయత్నించారు. పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలతో కలిసి అక్కడకు చేరుకున్నారు. అయితే నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయన్న కారణంతో అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ను లోనికి అనుమతించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ప్రహరీ దూకి లోపలకు వెళ్లారు. అనంతరం ఎస్పీ నేతలు, కార్యకర్తలు కూడా అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ను అనుసరించారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు వారిని అడ్డుకుని చెదరగొట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

కాగా, అవినీతి, నిరుద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా లోక్‌నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ ప్రారంభించిన ఉద్యమాన్ని పునరావృతం చేయడానికి బీజేపీ భయపడుతోందని అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ అనంతరం ఆరోపించారు. బీజేపీ పాలనలో అవినీతి, నిరుద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణం చాలా రెట్లు ఎక్కువ ఉండటమే దీనికి కారణమని విమర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలో జయప్రకాష్ నారాయణ్ మాదిరిగా సంపూర్ణ విప్లవానికి పిలుపునివ్వాల్సి ఉందని ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు.

VIDEO | Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav climbs a wall while trying to enter Jai Prakash Narayan International Center in Lucknow, Uttar Pradesh. The officials had reportedly denied permission to the party workers, citing the construction work at the centre. pic.twitter.com/lkKKz6XOjl

