September 7, 2023 / 12:20 PM IST

హైద‌రాబాద్: సూర్యుడి అధ్య‌య‌నం కోసం చేప‌ట్టిన ఆదిత్య‌-ఎల్‌1(Aditya-L1) టార్గెట్ దిశ‌గా దూసుకెళ్తోంది. అయితే ఆగ‌స్టు 4వ తేదీన ఆదిత్య సెల్ఫీ తీసుకున్న‌ది. ఆ ఫోటోను ఇవాళ ఇస్రో షేర్ చేసింది. త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్ ఎక్స్‌లో ఆ పిక్‌కు చెందిన వీడియోను పోస్టు చేసింది. ఆదిత్య ఎల్‌1కు ఉన్న కెమెరాకు.. వీఈఎల్‌సీ, ఎస్‌యూఐటీ ప‌రిక‌రాలు ఆ ఫోటోలో స్ప‌ష్టంగా క‌నిపించాయి. ఇక ఆదిత్య కెమెరాల‌కు భూమి, చంద్రుడు కూడా చిక్కాయి. ఆ ఫోటోల‌ను కూడా ఆగ‌స్టు 4వ తేదీన ఆదిత్య తీసింది. సెల్ఫీతో పాటు భూమి, చంద్రుడు ఉన్న వీడియోను ఇస్రో ట్వీట్ చేసింది. 15 ల‌క్ష‌ల కిలోమీట‌ర్ల దూరంలో ఉన్న ఎల్‌1 పాయింట్ వ‌ద్ద‌కు ఆదిత్య వెళ్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

Aditya-L1 Mission:

👀Onlooker!

Aditya-L1,

destined for the Sun-Earth L1 point,

takes a selfie and

images of the Earth and the Moon.#AdityaL1 pic.twitter.com/54KxrfYSwy

— ISRO (@isro) September 7, 2023