September 2, 2023 / 01:34 PM IST

బెంగుళూరు: ఆదిత్య ఎల్‌1(Aditya L1) స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌లో ఉన్న సోలార్ ప్యానెళ్లు తెరుచుకున్నాయి. ఆ ప్యాన‌ళ్ల నుంచి ప‌వ‌ర్ ఉత్ప‌త్తి కూడా ప్రారంభ‌మైంది. ఆదిత్య ఎల్‌1 ప‌వ‌ర్ ఉత్ప‌త్తి ప్రారంభించిన‌ట్లు ఇస్రో త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో తెలిపింది. ఈనెల 3వ తేదీన భూక‌క్ష్య‌కు చెందిన ఫైరింగ్ నిర్వ‌హించ‌నున్న‌ట్లు చెప్పారు. ఇవాళ ఉద‌యం శ్రీహ‌రికోట నుంచి ఆదిత్య ఎల్‌1ను పీఎస్ఎల్వీ రాకెట్ ద్వారా ప్ర‌యోగించారు. భూమికి సుమారు 15 ల‌క్ష‌ల కిలోమీట‌ర్ల దూరంలో ఉన్న ఎల్‌1 పాయింట్ వ‌ద్ద‌కు ఆదిత్య స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ చేరుకోనున్న‌ది.

Aditya-L1 started generating the power.

The solar panels are deployed.

The first EarthBound firing to raise the orbit is scheduled for September 3, 2023, around 11:45 Hrs. IST pic.twitter.com/AObqoCUE8I

