కాంగ్రెస్‌ నేతృత్వంలో వ్యూహాత్మక భేటి.. పాల్గొని ఆశ్చర్యపరిచిన ఆప్‌, టీఎంసీ

December 7, 2022 / 02:44 PM IST

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ నేతృత్వంలో జరిగిన ప్రతిపక్షాల వ్యూహాత్మక సమావేశంలో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్‌), తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ (టీఎంసీ) కూడా పాల్గొన్నాయి. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని పార్లమెంట్‌లో ఎదుర్కొనే చర్చల్లో భాగమై మిగతా పార్టీలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయి. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షుడైన మల్లిఖార్జున ఖర్గే, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేతగా కూడా కొనసాగుతున్నారు. పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాలు బుధవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజా సమస్యలపై ఎండగట్టేందుకు తమతో కలిసి వచ్చే ప్రతిపక్ష పార్టీల సమావేశానికి ఆయన పిలుపునిచ్చారు. వామపక్ష పార్టీలతోపాటు రాష్ట్రీయ జనతా దళ్‌ (ఆర్జేడీ), నేషలిస్ట్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ (ఎన్సీపీ), నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ (ఎన్సీ), ఆర్‌ఎస్సీతోపాటు ఆప్‌, టీఎంసీ నేతలు కూడా హాజరయ్యారు. చాలా కాలంగా కాంగ్రెస్‌ ఆధ్వర్యలో నిర్వహించే ప్రతిపక్షాల సమావేశాలకు ఈ రెండు పార్టీలు దూరంగా ఉంటున్నాయి. అయితే కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన మల్లిఖార్జున ఖర్గే నిర్వహించిన ప్రతిపక్షాల భేటీలో ఆప్‌, టీఎంసీ నేతలు కూడా పాల్గొని ఆశ్చర్యపరిచారు. పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై ఈ సందర్భంగా చర్చించారు.

కాగా, ప్రజాస్వామ్య చర్చలకు నిలయం పార్లమెంట్‌ అని మల్లిఖార్జున ఖర్గే తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో భావసారూప్యత గల పార్టీలతో కలిసి ప్రజలకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను సభల్లో గట్టిగా లేవనెత్తుతామని ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రతిపక్షానికి మాట్లాడే అవకాశం ఎక్కువ ఇస్తామన్న ప్రధాని మోదీ, తన మాటను నిలబెట్టుకుంటారని తాము ఆశిస్తున్నట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. పార్లమెంట్‌లో జరిగే అన్ని చర్చలకు తాము సహకరిస్తామన్నారు. అయితే ముఖ్యమైన బిల్లులను హడావుడిగా ఆమోదించకుండా పరిశీలన కోసం జాయింట్‌ లేదా సెలెక్ట్‌ కమిటీకి పంపాలని ఆయన సూచించారు.

Parliament is the abode of democratic deliberation.

We, the like-minded parties will strongly raise all the issues relevant to our people.

PM @narendramodi ji, you spoke about opposition getting more chance to participate, therefore we expect the Govt to walk its talk.

1/2 pic.twitter.com/T5faKJo1j3

— Leader of Opposition, Rajya Sabha (@LoPIndia) December 7, 2022