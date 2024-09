AAP | హర్యానాలో 90 స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించిన ఆప్‌

September 12, 2024 / 12:38 PM IST

AAP | హర్యానా ఎన్నికల్లో (Haryana Polls) ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (Aam Aadmi Party) దూకుడుగా వ్యవహరిస్తోంది. మొన్నటి వరకూ హస్తం పార్టీతో దోస్తీ కోసం చర్చలు జరిపిన ఈ ఢిల్లీ పార్టీ.. ఆ చర్చలు ఫలవంతం కాలేదు. దీంతో అన్ని స్థానాల్లోనూ ఒంటరిగానే పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలోనే విడతల వారీగా అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తూ వస్తోంది. ఇవాళ తన చివరి జాబితాను రిలీజ్‌ చేసింది. ఏడో జాబితాలో భాగంగా ముగ్గురు అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. దీంతో మొత్తం 90 స్థానాలకు ఆప్‌ అభ్యర్థులను ప్రకటించినట్లైంది.

AAP releases its 7th list, comprising 3 candidates, for the upcoming Haryana elections. The party has now announced candidates on all 90 assembly seats of the state. pic.twitter.com/mqu5fdrOF1

