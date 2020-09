కర్ణాటకలో కొత్తగా 9,140 కరోనా కేసులు, 94 మరణాలు

బెంగళూరు: కర్ణాటకలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతున్నది. గడచిన 24 గంటల్లో కొత్తగా 9,140 మందికి కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ కాగా 94 మంది మరణించారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 4,49,551కు చేరింది. ఇప్పటి వరకు 3,44,556 మంది డిశ్చార్జ్‌ అయ్యారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 97,815 యాక్టివ్‌ కేసులున్నాయి. రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా బెంగళూరులోనే కరోనా తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నది.

9,140 new #COVID19 cases and 94 deaths reported in Karnataka in the last 24 hours. There are 4,49,551 cases in the State now, including 3,44,556 discharges and 97,815 active cases: State Health Department pic.twitter.com/2AQJWBD48p