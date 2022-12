మధ్యప్రదేశ్‌ | బోరుబావిలో పడిన బాలుడు మృతి

December 10, 2022 / 09:02 AM IST

భోపాల్‌: మధ్యప్రదేశ్‌లోని బేతుల్‌ జిల్లా మాండవి గ్రామంలో బోరుబావిలో పడిన బాలుడి కథ విషాదాంతమైంది. ప్రమాదవశాత్తు బోరుబావిలో పడిన ఎనిమిదేండ్ల బాలుడు మృతిచెందాడు. ఈ నెల 6న తన్మయ్‌ సాహూ (8) అనే బాలుడు పొలంలో ఆడుకుంటూ 400 అడుగుల లోతున్న బోరుబావిలో జారిపడిన విషయం తెలిసిందే. 50 అడుగుల లోతులో చిక్కుకున్న ఆ బాలుడిని రక్షించేందుకు నాలుగురోజులపాటు అధికారులు చేసిన కృషి ఫలించలేదు.

బోరుబావిలోకి నిరంతరాయంగా ఆక్సిజన్‌ అందించినప్పటికీ లాభం లేకుండా పోయింది. బోరు బావికి సమాంతరంగా సొరంగం తొవ్వి బాలుడిని బయటకు తీశారు. అయితే అతడు అప్పటికే ఊపిరివదిలాడు. ఈ మేరకు అధికారులు ప్రకటించారు. నాలుగు రోజులపాటు నిర్విరామంగా ప్రయత్నించినప్పటికీ బాలుడిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురాలేకపోయామని చెప్పారు. బాలుడి మృతి పట్ల సీఎం శివరాజ్‌ సింగ్‌ చౌహాన్‌ సంతాపం వ్యక్తంచేశారు.

#WATCH | Madhya Pradesh | 8-year-old Tanmay Sahu who fell into a 55-ft deep borewell on December 6 in Mandavi village of Betul district, has been rescued. According to Betul district administration, the child has died pic.twitter.com/WtLnfq3apc

— ANI (@ANI) December 10, 2022