February 1, 2023 / 12:04 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఏక‌ల‌వ్య స్కూళ్ల‌కు భారీ స్థాయిలో రిక్రూట్మెంట్ జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది. రానున్న మూడేళ్ల‌లో ఆ స్కూళ్ల‌కు 38 వేల మంది టీచ‌ర్ల‌ను రిక్రూట్ చేయ‌నున్న‌ట్లు కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మ‌ల సీతారామ‌న్ తెలిపారు. ఇవాళ లోక్‌స‌భ‌లో బ‌డ్జెట్ ప్ర‌వేశ‌పెడుతున్న స‌మ‌యంలో ఆమె ఈ ప్ర‌క‌ట‌న చేశారు. దేశ‌వ్యాప్తంగా ఉన్న 740 ఏక‌ల‌వ్య మోడ‌ల్ రెసిడెన్షియ‌ల్ స్కూళ్ల‌లో సుమారు 3.5 ల‌క్ష‌ల మంది గిరిజ‌న విద్యార్థులు విద్య‌ను అభ్య‌సిస్తున్న‌ట్లు మంత్రి వెల్ల‌డించారు.

#Budget2023

In the next three years the center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential Schools serving 3.5 Lakh tribal students: Finance Minister @nsitharaman #AmritKaalBudget #UnionBudget2023 pic.twitter.com/ntI64Voanp

