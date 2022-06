June 2, 2022 / 08:34 AM IST

శ్రీనగర్‌: జమ్ముకశ్మీర్‌లోని షోపియాన్‌లో పేలుళ్లు సంభవించాయి. షోపియాన్‌లోని (Shopian) సెడోలో ఓ ప్రైవేటు వాహనంలో భారీ పేలుడు జరిగింది. దీంతో ముగ్గురు సైనికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిని దవాఖానకు తరలించారు. ప్రస్తుతం వారు క్షేమంగా ఉన్నారని కశ్మీర్‌ ఐజీ విజయ్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. ఈ పేలుడుకు గల కారణాలు ఏంటివని తెలుసుకుంటున్నామని వెల్లడించారు. కొన్నిసార్లు మిలిటరీ అవసరాలకోసం, కోవర్ట్‌ ఆపరేషన్‌ కోసం ప్రైవేటు వాహనాలను ఉపయోగిస్తారని చెప్పారు. అయితే వాటిని పూర్తిగా తనిఖీ చేసిన తర్వాతే వినియోగిస్తామన్నారు.

A #blast took place inside a private hired vehicle at Sedow, #Shopian. 03 soldiers injured & shifted to Hospital. Nature & source (blast due to grenade or already planted IED inside vehicle or malfunctioning of battery) of blast being investigated & will be shared: IGP Kashmir

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) June 2, 2022