November 17, 2023 / 12:14 PM IST

భోపాల్‌: మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్(Madhya Pradesh) అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో పోలింగ్ జ‌రుగుతోంది. ఇవాళ ఉద‌యం 11 గంట‌ల వ‌ర‌కు 28.18 శాతం ఓటింగ్ జ‌రిగిన‌ట్లు అధికారులు తెలిపారు. 230 అసెంబ్లీ స్థానాల‌కు పోలింగ్ జ‌రుగుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. 2533 మంది ఈ ఎన్నిక‌ల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. ఓ పోలింగ్ బూత్ లో మాజీ సీఎం క‌మ‌ల్‌నాథ్ కుమారుడికి చేదు అనుభ‌వం ఎదురైంది. క‌మ‌ల్‌నాథ్ కుమారుడు ఎంపీ నాకుల్ నాథ్‌ను అడ్డుకున్నారు. చింద్వారాలోని బ‌రారిపురాలో ఉన్న పోలింగ్ బూత్‌లో ఆయ‌న ఎంట‌ర్ అయ్యేందుకు ప్ర‌య‌త్నించారు. అక్క‌డ ఉన్న బీజేపీ వ‌ర్క‌ర్లు ఎంపీ నాకుల్ నాథ్‌ను బూత్‌లోకి వెళ్ల‌కుండా నియంత్రించారు.

#WATCH | Congress MP Nakul Nath, who is also the son of former Madhya Pradesh CM Kamal Nath was allegedly stopped from entering a polling booth in Bararipura, Chhindwara by BJP workers. pic.twitter.com/SwS4RClW7D

— ANI (@ANI) November 17, 2023