AIIMS Doctors Saved Child in Mid Air | విమానం గాలిలో ఉండగా ఆగిన చిన్నారి శ్వాస.. ఎయిమ్స్ డాక్టర్లు ఎలా కాపాడారంటే?

August 28, 2023 / 04:31 PM IST

న్యూఢిల్లీ: విమానం గాలిలో ఉండగా అందులో ప్రయాణించిన రెండేండ్ల పాపకు ఉన్నట్టుండి శ్వాస ఆగిపోయింది. ఆ చిన్నారి శరీరం చల్లబడిపోయింది. ఆ విమానంలో ప్రయాణించిన ఎయిమ్స్ డాక్టర్లు, ఈ విషయం తెలుసుకుని వెంటనే స్పందించారు. సుమారు 45 నిమిషాలు శ్రమించి ఆ చిన్నారి ప్రాణాలను కాపాడారు. (AIIMS Doctors Saved Child in Mid Air) ఆదివారం బెంగళూరు నుంచి ఢిల్లీకి బయలుదేరిన విస్తారా విమానంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆ విమానం గాలిలో ఉండగా పుట్టుకతో గుండె సమస్య ఉన్న రెండేళ్ల పాప శ్వాస ఉన్నట్టుండి ఆగిపోయింది. ఆ చిన్నారి శరీరం చల్లబడటంతోపాటు పెదవులు, వేళ్ల రంగు మారసాగాయి. ఈ విషయం తెలుసుకున్న విమాన సిబ్బంది మెడికల్‌ ఎమర్జెన్సీ అనౌన్స్‌మెంట్‌ చేశారు. విమానంలో ఉన్న డాక్టర్ల సహాయాన్ని కోరారు.

కాగా, ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రికి చెందిన ఐదుగురు డాక్టర్లు, బెంగళూరులో జరిగిన ఒక వైద్య సెమినార్‌లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం వారు ఆ విమానంలో ఢిల్లీకి తిరిగి వెళ్తున్నారు. అయితే విమాన సిబ్బంది ఎనౌన్స్‌మెంట్‌ విన్న వెంటనే ఆ డాక్లర్లు రంగంలోకి దిగారు. శ్వాస ఆగిపోయిన పాపను బతికించేందుకు ప్రయత్నించారు. వెంటనే సీపీఆర్‌ ప్రారంభించారు. అందుబాటులో ఉన్న పరిమిత వనరులతో ఆ చిన్నారికి వైద్య చికిత్స అందించారు.

మరోవైపు కొంత కోలుకుని శ్వాస తీసుకోవడం ప్రారంభించిన ఆ పాపకు మధ్యలో ఒకసారి గుండెపోటు కూడా వచ్చింది. ఈ నేపథ్యలో ఎయిమ్స్‌ డాక్టర్లు సుమారు 45 నిమిషాలపాటు శ్రమించారు. విమానంలో మరోసారి గుండెపోటు రాకుండా ఏఈడీ పరికరంతో చికిత్స అందించారు. ఆ చిన్నారి ప్రాణాలు కాపాడారు. ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో ఆ విమానాన్ని నాగపూర్‌కు మళ్లించి అక్కడి విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్‌ చేశారు. విమానం వద్దకు చేరుకున్న అంబులెన్స్‌లోకి ఆ చిన్నారిని ఎక్కించి హాస్పిటల్‌కు తరలించారు.

కాగా, ఢిల్లీ ఎయిమ్స్‌ ఈ విషయాన్ని ఎక్స్‌ ద్వారా తెలిపింది. శ్వాస ఆగిన స్థితిలో ఉన్న పాపను తమ వైద్యులు సాధారణ స్థితికి తెచ్చినట్లు పేర్కొంది. మధ్యలో ఒకసారి గుండెపోటుకు గురైన ఆ చిన్నారి అదృష్టవశాత్తు ప్రాణాలు నిలుపుకున్నట్లు వెల్లడించింది. విమానంలో ఆ పాపకు అందించిన చికిత్స వివరాలను ఆ పోస్ట్‌లో వివరించింది.

#Always available #AIIMSParivar

While returning from ISVIR- on board Bangalore to Delhi flight today evening, in Vistara Airline flight UK-814- A distress call was announced

It was a 2 year old cyanotic female child who was operated outside for intracardiac repair , was… pic.twitter.com/crDwb1MsFM

— AIIMS, New Delhi (@aiims_newdelhi) August 27, 2023