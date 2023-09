September 8, 2023 / 03:38 PM IST

Hong Kong | హాంకాంగ్‌ (Hong Kong)ని భారీ వర్షాలు (Heavy Rains) ముంచెత్తాయి. రికార్డు స్థాయిలో కురిసిన కుంభవృష్టికి ఆ నగరం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. వర్షాల కారణంగా సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలకు (Floods) మెట్రో స్టేషన్లు, షాపింగ్‌ కాంప్లెక్స్‌, అండర్‌ పాస్‌లు, రోడ్లు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. పాఠశాలలు మూతపడ్డాయి.

7.5 మిలియన్ల జనసాంద్రత కలిగిన హాంకాంగ్‌లో గురువారం అర్థరాత్రి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. స్థానిక వాతావరణ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 140 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేని విధంగా హాంకాంగ్‌ అబ్జర్వేటరీలో గంట వ్యవధిలోనే 158 మిల్లీమీటర్ల (6.2 అంగుళాల) వర్షపాతం నమోదైంది. 1884 తర్వాత గంట వ్యవధిలోనే ఆ స్థాయిలో వర్షం కురవడం మళ్లీ ఇదే మొదటిసారి. ఇక నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 24 గంటల్లో దాదాపు 500 మిల్లీమీటర్ల (19.7 అంగుళాలు) వర్షపాతం నమోదైనట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. నగరంలో వరద ఉద్ధృతికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Catastrophic flooding unfolding in Chai Wan, Hong Kong 🇭🇰

158.1mm of rain fell in just one hour. This breaks the heaviest one hour rainfall record. Records date back to 1884.

🎥 via @yangyubin1998pic.twitter.com/Pu1b7suJCF

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) September 7, 2023