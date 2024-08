August 23, 2024 / 02:44 PM IST

PM Modi : భారత ప్రధాని (Indian PM) నరేంద్రమోదీ (Narendra Modi) ఉక్రెయిన్‌ (Ukraine) లో పర్యటిస్తున్నారు. ఒక రోజు పర్యటన నిమిత్తం ఆయన ఇవాళ (శుక్రవారం) ఉదయం ఉక్రెయిన్‌కు చేరుకున్నారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ (Russia-Ukrane) దేశాల మధ్య సుదీర్ఘకాలంగా యుద్ధం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని ఉక్రెయిన్‌ పర్యటనకు వెళ్లడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు (Ukraine president) వ్లాదిమిర్‌ జలెన్‌స్కీ (Volodymyr Zelensky) తో సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ ఏం మాట్లాడుతారనే దానిపై ప్రస్తుతం సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొన్నది. ఉదయం ఉక్రెయిన్‌ రాజధాని కీవ్‌కు చేరుకున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి అక్కడి భారత సంతతి పౌరులు ఘన స్వాగతం పలికారు. మువ్వన్నెల జెండాలను ప్రదర్శిస్తూ ప్రధానితో కరచాలనం చేసేందుకు పోటీపడ్డారు.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi pays floral tributes to Mahatma Gandhi in Ukraine’s Kyiv pic.twitter.com/NbXTxGKKNx

#WATCH | PM Modi and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy honour the memory of children at the Martyrologist Exposition in Kyiv pic.twitter.com/oV8bbZ8bQh

