Watch Last Sunset Of 2023 Visuals From Jalpaiguri West Bengal

Last Sunset | ఈ ఏడాది ఆఖ‌రి సూర్యాస్తమయం.. వీడియోల్లో అరుదైన దృశ్యాలు

Last Sunset | సెక‌న్‌లు, నిమిషాలు, గంట‌లు, రోజులు, వారాలు, నెల‌లు, సంవత్సరాలు, దశాబ్దాలు, శతాబ్దాలు.. ఇలా కాలం కదిలిపోతూనే ఉంటుంది. సూర్యోద‌యాలు, సూర్యస్తమ‌యాలు ఒకదాని వెంట ఒకటి నిర్విరామంగా జరుగుతుంటాయి. కాలం ఎవ‌రి కోసం ఆగ‌కుండా ప‌రుగులు పెడుతూనే ఉంటుంది. గడిచిన సంవత్సరం పాతదైపోతుంది. గడవాల్సిన సంవత్సరం కొత్తగా వచ్చి చేరుతుంది.

December 31, 2023 / 06:20 PM IST

న్యూఢిల్లీ: సెక‌న్‌లు, నిమిషాలు, గంట‌లు, రోజులు, వారాలు, నెల‌లు, సంవత్సరాలు, దశాబ్దాలు, శతాబ్దాలు.. ఇలా కాలం కదిలిపోతూనే ఉంటుంది. సూర్యోద‌యాలు, సూర్యస్తమ‌యాలు ఒకదాని వెంట ఒకటి నిర్విరామంగా జరుగుతుంటాయి. కాలం ఎవ‌రి కోసం ఆగ‌కుండా ప‌రుగులు పెడుతూనే ఉంటుంది. గడిచిన సంవత్సరం పాతదైపోతుంది. గడవాల్సిన సంవత్సరం కొత్తగా వచ్చి చేరుతుంది.

ఇప్పటికే క్రీస్తు శ‌కంలో 2023 సంవ‌త్సరాలు గ‌డిచిపోయాయి. ఇప్పుడు ప్రపంచం దేశాలు వరుసగా 2024 ఏడాదికి ఘన స్వాగతాలు పలుకుతున్నాయి. న్యూజిలాండ్‌లో ఇప్పటికే నూత‌న సంవ‌త్సరం వ‌చ్చేసింది. అక్కడి ప్రజ‌లు సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు. మరికొన్ని గంటల్లో అన్ని దేశాల్లో కొత్త సంవత్సర సంబురాలు అంబరాన్ని అంటనున్నాయి.

మ‌నమూ ఆ సంబురాలకు కొన్ని గంటల దూరంలో ఉన్నాము. కానీ, అంతకంటే ముందు 2023 ఏడాదికి సంబంధించి సూర్యుడు ఆఖరిసారి అస్తమిస్తున్నాడు. ఇవాళ్టి ఈ ఏడాది ఆఖరి సూర్యాస్తమ‌యానికి సంబంధించిన అరుదైన‌ దృశ్యాలు కింది వీడియోలో మీ కోసం..