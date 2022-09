ఆక్రమిత ఉక్రెయిన్‌ నగరాల్లో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ… రష్యాలో కలుపుకోవడంపై ఓటింగ్‌

September 24, 2022 / 07:44 PM IST

మాస్కో: రష్యా ఆధీనంలో ఉన్న నాలుగు ఉక్రెయిన్‌ నగరాల్లో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ప్రారంభమైంది. ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన లుహాన్‌స్క్‌, దోనేట్‌స్క్‌, ఖెర్సన్, జాపోరిజ్జియా నగరాలను రష్యాలో కలుపుకోవడంపై శుక్రవారం నుంచి ఓటింగ్‌ జరుగుతోంది. ఈ నెల 27 వరకు ఇది కొనసాగుతుంది. ఆయా నగరాల్లోని రష్యా అధికారులు, సిబ్బంది ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రజాభిప్రాయాన్ని సేకరిస్తున్నారు.

అయితే పూర్తిగా లేక పాక్షికంగా రష్యా ఆధీనంలో ఉన్న ఈ నాలుగు ఉక్రెయిన్‌ నగరాల్లో బలవంతంగా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరుపడాన్ని ఉక్రెయిన్‌తోపాటు పశ్చిమ దేశాలు ఖండించాయి. సిగ్గుచేటు చర్య అని విమర్శించాయి. 2014లో క్రిమియాను రష్యా కలుపుకున్న మాదిరిగా ఈ ప్రక్రియ జరుగుతున్నదని ఆరోపించాయి.

మరోవైపు రష్యా అధికారులు సాయుధ బలగాలతో ఇంటింటికి వెళ్లి బలవంతంగా ప్రజాభిప్రాయాన్ని సేకరిస్తున్నారని ఉక్రెయిన్‌ ప్రజలు ఆరోపించారు. ఈ ఓటింగ్‌ను వ్యతిరేకిస్తూ రష్యా ఆక్రమించిన స్నిహురివ్కా ప్రాంత ప్రజలు నిరసనకు దిగారు. తాము ఉక్రెయిన్‌లోనే ఉంటామని ఎప్పటికీ రష్యాలో కలువబోమంటూ నినాదాలు చేశారు.

కాగా, రష్యా ఆక్రమిత ప్రాంతాలను ఉక్రెయిన్‌ ఆర్మీ తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుంటున్న తరుణంలో ఈ రిఫరెండం జరుగడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

Voting in referendums on joining Russia started on Friday in the Donetsk and Lugansk People's Republics, as well as in the Zaporozhye and Kherson regions. The process will continue until next Tuesday, September 27: https://t.co/Q7O8mcwcOw pic.twitter.com/i53RTYAaty

my family was just forced to vote at gunpoint in russian cosplay of a “referendum” in southern ukraine:

– they come to your house

– you have to openly tick the box for being annexed by russia (or for staying with ukraine if you feel suicidal)

– all while armed gunmen watch you

— максим.еріставі 🇺🇦🏳️‍🌈 (@maksymeristavi) September 23, 2022