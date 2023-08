August 22, 2023 / 01:44 PM IST

బెర్లిన్ : జ‌ర్మ‌నీలో అతిపెద్ద థీమ్ పార్క్ యూరోపా పార్క్‌లో జ‌రిగిన ప్ర‌మాదంలో ఏడుగురు గాయ‌ప‌డ్డారు. ఫ్రాన్స్‌, స్విట్జ‌ర్లాండ్ స‌రిహ‌ద్దు ప‌ట్ట‌ణం ర‌స్ట్‌లో ఈ జ‌రిగిన సంఘ‌ట‌నకు సంబంధించిన వీడియో (Viral Video) ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఈ వైర‌ల్ క్లిప్‌లో అట్రాక్ష‌న్ ప్లాట్‌ఫాంలు కూలి దిగువ‌న పూల్‌లో ప‌డ‌టం క‌నిపించింది.

స్ట్ర‌క్చ‌ర్ కూల‌డంతో పది మంది పెర్ఫామ‌ర్ల బృందంలో ఐదుగురు గాయ‌ప‌డ్డారు. ఇద్ద‌రు ప‌ర్యాట‌కులు సైతం గాయ‌ప‌డ్డార‌ని అధికారులు తెలిపారు. గాయ‌ప‌డిన వారిని ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. రిటర్న్ ఆఫ్ ది పైరేట్స్ అనే హై-డైవింగ్ షోలో వాడిన‌ మొబైల్ పూల్స్‌లో ఒకటి పగిలిపోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని జ‌ర్మ‌న్ బ్రాడ్‌కాస్ట‌ర్ ఎస్‌డ‌బ్ల్యూఆర్ వెల్ల‌డించింది.

Berlin, #Germany – 7 people were injured in an accident on Monday at Germany’s biggest theme park, police said.

The accident happened at the Europa-Park pic.twitter.com/xlhvn6In9Z

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 22, 2023