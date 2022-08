Viral Video | తొండంతో నీళ్లు తాగడం నేర్చుకుంటున్న పిల్ల ఏనుగు.. వీడియో వైరల్

August 15, 2022 / 06:32 PM IST

ఏనుగులు మంచినీళ్లు తాగాలంటే తొండాన్ని ఉపయోగిస్తాయని మనకు తెలుసు. కానీ ఒక ఏనుగు పిల్లకు అది తెలియాలంటే నేర్చుకోవాల్సిందే కదా. అదిగో అలా తొండంతో నీళ్లు తాగడం నేర్చుకోవడానికి చాలా కష్టపడిందా ఏనుగు పిల్ల. పక్కనే తల్లి ఏనుగు నిలబడి చూస్తుండగా.. తను చెరువులోని నీళ్లను తొండంతో పక్కకు నెట్టేస్తోంది. గట్టిగా ఆ నీళ్లను తన నోటిలోకి విసురుకుంది.

ఆ తర్వాత ఒకసారి తొండాన్ని నీళ్లలో తడిపి నోటిలో పెట్టుకొని పీల్చుకుంది. ఇలా మంచి నీళ్లు తాగడం కోసం తంటాలు పడుతున్న ఏనుగు పిల్లను చూసిన నెటిజన్లు తెగ నవ్వుకుంటున్నారు. ‘‘జస్ట్ ఒక ఏనుగు పిల్ల. తొండం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో నేర్చుకుంటోంది’’ అనే క్యాప్షన్‌తో ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసిన ఈ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది.

Just a baby elephant 🐘 learning how to use its trunk 😍💦#worldelephantday pic.twitter.com/knD6PuaheF

