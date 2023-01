January 10, 2023 / 12:29 PM IST

Ukrainian Soldiers | ర‌ష్యా – ఉక్రెయిన్ మ‌ధ్య యుద్ధం మొద‌లై దాదాపు ఏడాది కావొస్తోంది. గ‌తేడాది ఫిబ్రవ‌రిలో ఉక్రెయిన్‌పై ర‌ష్యా సైనికులు విరుచుకుప‌డ్డారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం చల్లారలేదు. ఉక్రెయిన్‌పై క్రెమ్లిన్‌ బాంబులు, క్షిపణులతో విరుచుకుపడుతోంది. ఈ యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్‌ అతలాకుతలమైంది. కాగా, ఉక్రెయిన్‌ సైనికులకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి తాజాగా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

రష్యా దాడి నుంచి తమ దేశాన్ని కాపాడుకునేందుకు ప్రాణాలొడ్డి పోరాడుతున్న ఉక్రెయిన్‌ సైనికులు తాజాగా కాసేపు సరదాగా గడిపారు. ఆటవిడుపులో నిమగ్నమై కనిపించారు. కొందరు సైనికులు ఫుట్‌బాల్‌ ఆడుతూ యుద్ధ వాతావరణం నుంచి కాస్త ఉపశమనం పొందారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఉక్రెయిన్‌ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

While there is a winter break in the Ukrainian Footbal League, our soldiers traditionally don't stop. pic.twitter.com/47gzjbHFhz

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 8, 2023