Video | గంటకు 280 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తూ స్టంట్స్‌ చేసిన యువకుడు.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే..?

October 27, 2023 / 07:05 PM IST

Video | ఎమిరేట్స్‌లోని హైవేపై గంటకు 280 కిలోమీటర్ల వేగంతో బైక్‌పై దూసుకెళ్లాడు. అంతే కాకుండా బైక్‌తో స్టంట్స్‌ చేశాడు. ఆ తర్వాత రంగంలోకి దిగిన దుబాయి పోలీసులు అరెస్టు చేసి కటకటలాల్లోకి పంపారు. ఈ మేరకు పోలీసులు యువకుడి బైక్‌ రైడింగ్‌ వీడియోను ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. వీడియో అందరినీ షాక్‌కు గురి చేస్తున్నది. సదరు యువకుడు అతివేగంగా, నిర్లక్ష్యంగా బైక్‌ను నడుపుతూ చేసిన విన్యాసాలను వీడియోలో కనిపించాయి. బైక్ ఫ్రంట్‌ టైర్‌ను గాల్లోకి లేపుతూ అదే స్పీడ్‌తో బైక్‌ను నడిపించడం కనిపించింది.

Speeding Rider Faces Legal Action for Racing at 280 km/h, Motorcycle Seized

According to Decree No. 30 of 2023 regarding vehicle impoundment, a fine of up to 50,000 AED is imposed for releasing the seized motorcycle. pic.twitter.com/sUd9OCDVQ8

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) October 27, 2023