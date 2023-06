June 21, 2023 / 05:38 PM IST

వాషింగ్టన్‌: కోట్ల విలులైన కొకైన్‌ను సబ్‌మెరైన్‌ ద్వారా అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కోస్ట్‌ గార్డులు (US Coast Guard) ఆ జలాంతర్గామిని వెంబడించారు. చివరకు దానిపైకి దూకి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అమెరికాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. 2019 నాటి వీడియో క్లిప్‌ను అమెరికా నేవల్‌ ఇన్స్‌స్టిట్యూట్‌ బుధవారం విడుదల చేసింది. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో చేపట్టిన ఈ ఆపరేషన్‌లో 232 మిలియన్‌ డాలర్ల విలువైన 17,000 పౌండ్ల కొకైన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ట్విట్టర్‌లో పేర్కొంది.

కాగా, సముద్ర జలాలపై తేలుతూ వెళ్తున్న సబ్‌మెరైన్‌ను అమెరికాకు చెందిన కోస్ట్‌ గార్డ్‌ సిబ్బంది పలు బోట్లలో వెంబడించారు. నీటిలో చాలా వరకు మునిగి ఉన్న ఆ జలాంతర్గామిని నిలుపాలంటూ కేకలు వేశారు. ఫలితం లేకపోవడంతో కోస్ట్‌ గార్డ్‌ సిబ్బందిలో కొందరు ధైర్యం చేశారు. తమ బోటును సబ్‌మెరైన్‌ సమీపానికి తీసుకెళ్లారు. చాలా భాగం నీటిలో మునిగి ఉన్న చిన్న జలాంతర్గామిపైకి ఇద్దరు కోస్ట్‌ గార్డులు దూకారు. పైన ఉండే డోర్‌ లాంటి మూతపై ఒకరు గట్టిగా బాదాడు. దీంతో లోపలి నుంచి ఒక వ్యక్తి చేతులు పైకెత్తి బయటకు వచ్చాడు. మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#OTD in 2019, crew members from U.S. Coast Guard Cutter Munro chased down and boarded a narco-submarine in the Eastern Pacific, seizing 17,000 pounds of cocaine with an estimated value of $232 million. pic.twitter.com/pKoZU3EDk9

— U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) June 18, 2023