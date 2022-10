అమెరికాలో కాల్పులు.. పోలీసు సహా ఐదుగురు మృతి

October 14, 2022 / 07:20 AM IST

వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలో మరోసారి కాల్పులు కలకలం సృష్టించాయి. నార్త్‌ కరోలినాలో (North Carolina) దుండగుడు తుపాకీతో విరుచుకుపడ్డాడు. నార్త్‌ కరోలినాలోని న్యూస్‌ రివర్‌ గ్రీన్‌వే సమీపంలో తెల్లజాతీయుడైన ఓ టీనేజీ యువకుడు కాల్పులు జరపడంతో ఐదుగురు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. పలువురు గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను సమీపంలోని దవాఖానకు తరలించామని అధికారులు తెలిపారు.

మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. మరణించినవారిలో ఒక పోలీస్‌ కూడా ఉన్నాడని పేర్కొన్నారు. కాగా, నిందితుడిని ఇంకా పట్టుకోలేదని, ప్రస్తుతం అతడు ఓ గ్యారేజీలో దాక్కున్నాడని, పోలీసులు ఆ యువకుడిని చుట్టుముట్టారని వెల్లడించారు.

The Raleigh Police Department is currently on the scene of an active shooting in the area of the Neuse River Greenway near Osprey Cove Drive and Bay Harbor Drive.

Residents in that area are advised to remain in their homes.

— Raleigh Police (@raleighpolice) October 13, 2022