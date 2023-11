Pilot Suspension | హమాస్ తీవ్రవాదులు ధైర్యవంతులన్న పైలట్.. సస్పెండ్ చేసిన అమెరికా ఎయిర్ లైన్స్

November 23, 2023 / 05:17 PM IST

Pilot Suspension | ఇజ్రాయెల్‌పై అకస్మిక దాడులు చేసిన హమస్ తీవ్రవాదులను ప్రశంసించినందుకు అమెరికా ఎయిర్ లైన్స్ తన పైలట్‌ను సస్పెండ్ చేసింది. ఇబ్రహీం ఆర్ మొస్సాల్లాం అనే పైలట్ తన ఫేస్‌బుక్ ఖాతాలో హమాస్ తీవ్రవాదులను ‘ధైర్యవంతులు’ అని పోస్ట్ చేశాడు. మీడియా పూర్తిగా దీన్ని రాజకీయం చేసిందని గత నెలలో ఇబ్రహీం ఆర్ మొస్సాల్లాం తన ఫేస్‌బుక్ ఖాతాలో పేర్కొన్నాడు.

గత నెల ఏడో తేదీన తన ఎక్స్ ఖాతాలో ‘యూదుల వ్యతిరేక ప్రచారం’ నిలిపేయండి అని పేర్కొంటూ ఒక స్క్రీన్ షాట్ పోస్ట్ చేశాడు. దశాబ్ధాల తరబడి కొనసాగుతున్న ఆక్రమణ, అణచివేత, అవమానాలు, వర్ణ వివక్ష, దారుణ హత్యలకు నిరసనగా ధైర్యవంతులైన ప్రజల నుంచి వచ్చిన ప్రతిఘటన ఇది. గతేడాది ఇజ్రాయెల్ అనుకూల జియోనిస్టుల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన దాడులకు ప్రతిగా పాలస్తీనియన్లు చేసిన దాడి. ఇది ఎంత మాత్రమూ రెచ్చగొట్టే దాడి కాదు’ అని పేర్కొన్నాడు.

హమాస్ తీవ్రవాదుల చర్యలపై వ్యాఖ్యలు చేసే ముందు మీడియా ప్రతినిధులు తమ ప‌రిజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాల‌ని కోరాడు. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న సమాచారాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలంటూ.. ఓ వెబ్ సైట్ లింక్ కూడా పోస్ట్ చేశాడు.

ఈ ట్వీట్ అమెరికాలో వైరల్ కావడంతో పలువురు యునైటెడ్ ఎయిర్ లైన్స్ ఫోన్లు చేసి, సదరు పైలట్ మీద చర్య తీసుకోవాల్సిందేనని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో స్పందించిన యునైటెడ్ ఎయిర్ లైన్స్ .. ఇబ్రహీం ఆర్ మొస్సాల్లాం అనే పైలట్‌ను సర్వీసు నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. గత నెలలో ఇజ్రాయెల్ మీద సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు చేసిన పైలట్‌ను ఎయిర్ కెనడా విధుల నుంచి తప్పించింది.

Ibrahim R Mossallam is a United Airlines pilot who stated on an October 7th Facebook post the massacre in Israel that left 1400 people dead, women raped, and babies burned alive was "resistance by brave people".

This is abhorernt @united – how can Jewish passengers feel safe… pic.twitter.com/lD76WcvwqZ

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 20, 2023