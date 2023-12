December 2, 2023 / 11:59 AM IST

Two Planes Crash | టాంజానియా (Tanzania) దేశంలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఒకే రోజు, ఒకే ఎయిర్‌పోర్టులో రెండు విమానాలు ప్రమాదానికి (Two Planes Crash ) గురయ్యాయి. అది కూడా గంటల వ్యవధిలోనే రన్‌వే (Runway)పై అదుపుతప్పాయి. అయితే, ఈ రెండు ఘటనల్లోనూ ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం సంభవించకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

ది ఇండిపెండెంట్‌ నివేదిక ప్రకారం.. టాంజానియాలోని కికోబోగా ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో మంగళవారం ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ముందుగా యునైటెడ్ ఎయిర్ జాంజిబార్ విమానం (United Air Zanzibar plane) 30 మంది ప్రయాణికులు, ముగ్గురు సిబ్బందితో జాంజిబార్‌ (Zanzibar) నుంచి బయల్దేరింది. ఈ క్రమంలో కికోబోగా విమానాశ్రయం (Kikoboga Airstrip)లో దిగుతుండగా ఫ్లైట్ రన్ వేను తాకగానే ల్యాండింగ్ గేర్ ఊడిపోయింది. దీంతో విమానం రన్ వే పై కొద్దిదూరం ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లింది. ఈ ఘటనలో విమానానికి బాగా డ్యామేజ్ అయినప్పటికీ ప్రయాణికులు, సిబ్బంది అంతా క్షేమంగానే ఉన్నారని అధికారులు వెల్లడించారు.

కాగా, ఉదయం జరిగిన ఈ ప్రమాదం నుంచి ఎయిర్ పోర్ట్ సిబ్బంది తేరుకోకనే.. మరో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మొదటి ప్రమాదం జరిగిన దాదాపు ఆరుగంటల తర్వాత కికోబోగా ఎయిర్‌పోర్ట్‌ నుంచి జాంజిబార్ వెళ్లేందుకు మరో విమానం సిద్ధమైంది. 30 మంది ప్రయాణికులు, ఇద్దరు సిబ్బందితో జాంబిజార్‌ వెళ్లేందుకు విమానం రెడీ అయ్యింది. రన్ వే పై స్పీడ్ అందుకున్నాక గాల్లోకి లేవాల్సిన విమానం అదుపుతప్పి రన్ వే చివర్లో ఉన్న ఓ బిల్డింగ్‌ను బలంగా ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కూడా విమానం చాలా వరకూ దెబ్బతిన్నట్లు ది ఇండిపెండెంట్‌ నివేదించింది. ప్రమాదం తర్వాత ఘటనా స్థలి వద్ద భారీగా పొగలు వచ్చాయి. అయితే ఈ ప్రమాదంలో కూడా ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం సంభవించకపోవడంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. రెండు ప్రమాదాలకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

BREAKING: Two Embraer EMB 120 Brasilia planes crash in Tanzania on the same day at the same airport after problems with their landing gear

pic.twitter.com/RF1vC8RUji

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 29, 2023