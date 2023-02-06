Apps:
Follow us on:
Home International Turkey Syria Earthquake Horrific Videos Show Destruction

టర్కీ-సిరియాను కుదిపేసిన భారీ భూకంపం.. క్షణాల్లో నేలమట్టమైన భారీ భవంతులు.. భయానక దృశ్యాలు వైరల్‌..!

టర్కీ, సిరియాను భారీ భూకంపం అతలాకుతలం చేసేసింది. భూకంపం ధాటికి రెండు దేశాల్లో కలిపి మొత్తం 1700 బిల్డింగ్‌లకు పైగా ధ్వంసం అయ్యాయి. భూకంపం సమయంలో ఇళ్లు, బిల్డింగ్‌లు కూలిపోతున్న భయానక దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

టర్కీ-సిరియాను కుదిపేసిన భారీ భూకంపం.. క్షణాల్లో నేలమట్టమైన భారీ భవంతులు.. భయానక దృశ్యాలు వైరల్‌..!

Turkey Earthquake | టర్కీ, సిరియాను భారీ భూకంపం అతలాకుతలం చేసేసింది. ద‌క్షిణ ట‌ర్కీ కేంద్రంగా సోమ‌వారం తెల్లవారుజామున భారీ భూకంపం సంభవించిన విషయం తెలిసిందే. రిక్టరు స్కేలుపై భూకంపం తీవ్రత 7.8గా నమోదైంది. భూకంపం ధాటికి రెండు దేశాల్లో కలిపి మొత్తం 1700 బిల్డింగ్‌లకు పైగా ధ్వంసం అయిన‌ట్లు ట‌ర్కీ ఉపాధ్యక్షుడు తెలిపారు. కాగా, భూకంపం సమయంలో ఇళ్లు, బిల్డింగ్‌లు కూలిపోతున్న భయానక దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. భూ ప్రకంపనల ధాటికి ఎత్తైన భవంతులు, ఇళ్లు క్షణాల్లో నేలమట్టమయ్యాయి.

అయితే, భారీ భూకంపం త‌ర్వాత కూడా బ‌ల‌మైన భూ ప్రకంప‌న‌లు న‌మోదు అయినట్లు అమెరికాకు చెందిన జియోలాజికల్‌ సర్వే పేర్కొంది. క‌నీసం 18 సార్లు భూమి రిక్టరు స్కేలుపై 4 కంటే ఎక్కువ తీవ్రత‌తో కంపించిన‌ట్లు తెలిపింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు 640 మందికి పైగా మృత్యువాత పడగా.. వేలల్లో ప్రజలు గాయపడ్డారు. ఈ భూకంపం వ‌ల్ల మ‌ర‌ణాల సంఖ్య దాదాపు ప‌ది వేల‌కు చేరే అవ‌కాశం ఉన్నట్లు అమెరికాకు చెందిన జియోలాజిక‌ల్ స‌ర్వే అంచ‌నా వేసింది.

భూకంపం ఎంత శ‌క్తివంతంగా ఉందంటే.. ఆ తీవ్రత వ‌ల్ల ఇజ్రాయిల్, లెబ‌నాన్ దేశాల్లోనూ ప్రకంప‌న‌లు న‌మోదు అయ్యాయి. వందేళ్ల క్రితం కూడా ట‌ర్కీ ప్రాంతంలో శ‌క్తివంత‌మైన భూకంపం న‌మోదు అయ్యింది. 1939లో ఈస్ట్రన్ ట‌ర్కీలో సంభ‌వించిన భూకంపం వ‌ల్ల సుమారు 30 వేల మంది మ‌ర‌ణించారు.

Also Read:

RELATED ARTICLES

తాజా వార్తలు

ట్రెండింగ్ వార్తలు