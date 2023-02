టర్కీ-సిరియాను కుదిపేసిన భారీ భూకంపం.. క్షణాల్లో నేలమట్టమైన భారీ భవంతులు.. భయానక దృశ్యాలు వైరల్‌..!

టర్కీ, సిరియాను భారీ భూకంపం అతలాకుతలం చేసేసింది. భూకంపం ధాటికి రెండు దేశాల్లో కలిపి మొత్తం 1700 బిల్డింగ్‌లకు పైగా ధ్వంసం అయ్యాయి. భూకంపం సమయంలో ఇళ్లు, బిల్డింగ్‌లు కూలిపోతున్న భయానక దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

February 6, 2023 / 03:29 PM IST

Turkey Earthquake | టర్కీ, సిరియాను భారీ భూకంపం అతలాకుతలం చేసేసింది. ద‌క్షిణ ట‌ర్కీ కేంద్రంగా సోమ‌వారం తెల్లవారుజామున భారీ భూకంపం సంభవించిన విషయం తెలిసిందే. రిక్టరు స్కేలుపై భూకంపం తీవ్రత 7.8గా నమోదైంది. భూకంపం ధాటికి రెండు దేశాల్లో కలిపి మొత్తం 1700 బిల్డింగ్‌లకు పైగా ధ్వంసం అయిన‌ట్లు ట‌ర్కీ ఉపాధ్యక్షుడు తెలిపారు. కాగా, భూకంపం సమయంలో ఇళ్లు, బిల్డింగ్‌లు కూలిపోతున్న భయానక దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. భూ ప్రకంపనల ధాటికి ఎత్తైన భవంతులు, ఇళ్లు క్షణాల్లో నేలమట్టమయ్యాయి.

అయితే, భారీ భూకంపం త‌ర్వాత కూడా బ‌ల‌మైన భూ ప్రకంప‌న‌లు న‌మోదు అయినట్లు అమెరికాకు చెందిన జియోలాజికల్‌ సర్వే పేర్కొంది. క‌నీసం 18 సార్లు భూమి రిక్టరు స్కేలుపై 4 కంటే ఎక్కువ తీవ్రత‌తో కంపించిన‌ట్లు తెలిపింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు 640 మందికి పైగా మృత్యువాత పడగా.. వేలల్లో ప్రజలు గాయపడ్డారు. ఈ భూకంపం వ‌ల్ల మ‌ర‌ణాల సంఖ్య దాదాపు ప‌ది వేల‌కు చేరే అవ‌కాశం ఉన్నట్లు అమెరికాకు చెందిన జియోలాజిక‌ల్ స‌ర్వే అంచ‌నా వేసింది.

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn — JournoTurk (@journoturk) February 6, 2023

భూకంపం ఎంత శ‌క్తివంతంగా ఉందంటే.. ఆ తీవ్రత వ‌ల్ల ఇజ్రాయిల్, లెబ‌నాన్ దేశాల్లోనూ ప్రకంప‌న‌లు న‌మోదు అయ్యాయి. వందేళ్ల క్రితం కూడా ట‌ర్కీ ప్రాంతంలో శ‌క్తివంత‌మైన భూకంపం న‌మోదు అయ్యింది. 1939లో ఈస్ట్రన్ ట‌ర్కీలో సంభ‌వించిన భూకంపం వ‌ల్ల సుమారు 30 వేల మంది మ‌ర‌ణించారు.

Entire buildings collapsed in S. #Turkey the epicenter of 7.8 magnitude earthquake in last hour, that also sent shockwaves to Syria, Lebanon, Iraq, Israel, Palestine, Cyprus. We don’t know death toll yet: pic.twitter.com/A7fomc3AXT — Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 6, 2023

WATCH: Building collapses during earthquake in Diyarbakir, Turkey pic.twitter.com/GfQzglgDGK — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

Building collapsed in #Turkey after heavy #earthquake, it is really very sad, May Allah give health to all injured! Prayers from 🇵🇰. #earthquakeinturkey | #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/4iUimHA9wP — Najam Ali | نجم علی🇵🇰 (@Najam7_) February 6, 2023

Allahu Akbar! Hasbunallahu wa ni’mal wakeel!! Please keep those trapped in the buildings & those affected by the #earthquake in your duas. Ya Rabb 💔🤲🏼#Syria 😢pic.twitter.com/56yPkUqL0B — Majid Freeman (@Majstar7) February 6, 2023