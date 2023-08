August 14, 2023 / 03:11 PM IST

వాషింగ్ట‌న్ డీసీ: అమెరికాలో అంబులెన్స్‌(US Ambulance)ను ఎత్తుకెళ్లిన ఓ దుండ‌గుడు వ‌ర్జీనియా రాష్ట్రంలో బీభ‌త్సం సృష్టించాడు. రోడ్డుపై ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ దాదాపు 13 కార్ల‌ను ఢీకొట్టాడు. నిందితుడిని క్లాడ్‌వెల్‌గా గుర్తించారు. అమెరికా జాతీయ హైవే 395పై దొంగ‌లించిన అంబులెన్స్‌తో ఇష్టంవ‌చ్చిన‌ట్లుగా దూసుకెళ్లాడు. తొలుత ఓ ట్ర‌క్కును దొంగ‌లించిన దుండ‌గ‌డు.. మ‌రో వాహ‌నాన్ని ఢీకొట్టాడు. అయితే ఆ స‌మ‌యంలో పోలీసుల నుంచి త‌ప్పించుకునే క్ర‌మంలో అత‌ను మ‌రో వాహ‌నాన్ని హైజాక్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత పోలీసుల ఛేజింగ్ నుంచి త‌ప్పించుకునేందుకు మ‌ళ్లీ అంబులెన్స్‌ను ఎత్తుకెళ్లాడు. ఆ అంబులెన్స్‌తో లేన్లు అన్నీ దాటుకుంటూ హంగామా చేశాడు.

MUST SEE: This is the start of I-395N rampage. Truck got on at 110N. Hit vehicles before Boundary Channel. Plowed into at least 5 before the bridge. Driver ran off. Will show you the stolen ambulance chase shortly. @ARLnowDOTcom @MetrorailSafety @TomJackmanWP #395rampage pic.twitter.com/dQyewlLcRW

— Dave Statter (@STATter911) August 12, 2023