September 2, 2023 / 10:33 AM IST

La Tomatina | ఏ దేశంలో అయినా కొన్ని పండుగలు ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయి. భారత్‌లో హోలీ (Holi) పండుగను భారతీయులు ఎంత ఘనంగా జరుపుకుంటారో తెలిసిందే. హోలీ రోజున ప్రజలంతా ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకుంటూ ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. దక్షిణ కొరియా ప్రజలు మాత్రం ‘మడ్‌ డే’ ని జరుపుకుంటారు. ఆరోజు అక్కడి ప్రజలు బురదలో ఆటలాడుతూ సంతోషంగా గడుపుతారు. అలా.. స్పెయిన్‌ (Spain)లో టమాటా ఫెస్టివల్‌ చాలా ఫేమస్‌. ఏటా ఆగస్టు నెల చివరి బుధవారం నాడు ‘లా టొమాటినా’ (La Tomatina) పేరుతో ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు.

ప్రజలంతా వీధుల్లోకి వచ్చి టమాటాలను విసురుకుంటూ సందడి చేస్తారు. కొందరు ట్రక్కుల నిండా టమాటాలను నింపి వీధుల్లో ప్రజలపై చల్లుకుంటూ వెళ్తారు. ఆ టమాటా పిప్పిలో మునిగి తేలుతుంటారు. ఈ ఏడాది కూడా ఆగస్టు 30వ తేదీన స్పెయిన్‌ ప్రజలు టమాటా ఫెస్టివల్‌ను ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Revelers gathered in Spain's Bunol to participate in the annual 'La Tomatina' festival, which involves hurling over-ripe tomatoes at one another pic.twitter.com/DFWzYNK1sz

— Reuters (@Reuters) August 30, 2023