Plane Crashes | అమెరికా (US)లో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ విమానం షాపింగ్‌ కాంప్లెక్స్‌లోని పార్కింగ్‌ ఏరియాలో ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలిపోయింది (Plane Crashes). దీంతో అక్కడ భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో పైలట్‌ మృతి చెందాడు.

ఫాక్స్‌ న్యూస్‌ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. టెక్సాస్‌ (Texas)లోని ప్లానో (Plano) ప్రాంతంలోగల ఓ షాపింగ్‌ సెంటర్‌ (Shopping Centre) పార్కింగ్‌ లాట్‌ (Parking Lot)లో ఓ చిన్న పాటి విమానం ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. దీంతో అక్కడ భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాదంలో పైలట్‌ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని మంటలను ఆర్పేశారు. ఈ ఘటనలో పార్కింగ్‌లో ఉన్న కొన్ని వాహనాలు కూడా ధ్వంసమయ్యాయి.

ప్రమాదం జరిగిన స్థలానికి కొద్ది దూరంలోనే (Airport is less than a half-mile) ఓ విమానాశ్రయం ఉంది. దీంతో విమానం టేకాఫ్‌ లేదా ల్యాండింగ్‌ సమయంలోనే ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుని ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఘటనకు గల కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రమాదానికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

