April 16, 2022 / 11:25 AM IST

మాస్కో: ర‌ష్యాకు చెందిన మాస్క్‌వా యుద్ధ నౌక న‌ల్ల స‌ముద్రంలో మునిగిపోయిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఆ నౌక‌ను త‌మ నెప్ట్యూన్ మిస్సైల్‌తో పేల్చివేసిన‌ట్లు ఉక్రెయిన్ చెబుతోంది. మ‌రోవైపు ఆ నౌక‌లో జ‌రిగిన పేలుడు వ‌ల్ల అది మునిగిపోయిన‌ట్లు ర‌ష్యా మిలిట‌రీ వెల్ల‌డించింది. ఇక ఇప్పుడు ర‌ష్యా ప్ర‌భుత్వ ఛాన‌ల్ ఓ కొత్త స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. మాస్క్‌వా మున‌గ‌డంతోనే మూడ‌వ ప్ర‌పంచ యుద్ధం మొద‌లైన‌ట్లు చెప్పింది. ర‌ష్యా వ‌న్ ఛాన‌ల్ ప్ర‌జెంట‌ర్ ఓల్గా స్క‌బ‌యేవా వార్త‌లు చ‌దువుతూ.. మాస్క్‌వా మున‌గ‌డంతో ప‌రిస్థితి అదుపు త‌ప్పింద‌ని, మూడ‌వ ప్ర‌పంచ యుద్ధ మొద‌లైన‌ట్లు ఆమె పేర్కొన్న‌ది. నాటో సైనిక ద‌ళంతో పోరాటం చేస్తున్నామ‌ని, ఇది మ‌నం గుర్తుంచుకోవాల‌ని ఆమె అన్నారు. మాస్క్‌వా మునిగిపోవ‌డం అంటే అది ర‌ష్యా నేల‌పై దాడి చేయ‌డ‌మే అని ఓ నిపుణుడు తెలిపాడు.

Olga Skabeyeva Russian Media broadcast with commentators calling for all out war after sinking of Moscow, including bombing and possibly discussing dropping "a single bomb on Kyiv" to keep world leaders from visiting. #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/R0uOLol0FV

— EyesFromUkraine (@NowInUkraine) April 15, 2022