November 14, 2023 / 12:00 PM IST

Rishi Sunak | బ్రిటన్‌ రాజకీయాలు (britain Politics) మరోసారి రసవత్తరంగా మారాయి. పాలస్తీనాకు అనుకూలంగా తీసిన ర్యాలీ విషయంలో పోలీసులపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు గానూ ఆ దేశ హోంశాఖ మంత్రి (UK home secretary) సుయిల్లా బ్రెవ‌ర్‌మాన్ ‌(Suella Braverman)పై ప్రధాని రిషి సునాక్‌ (Rishi Sunak) వేటు వేసిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో సునాక్‌పై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో సొంత పార్టీ నుంచే ఆయనకు వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. సుయిల్లాను తొలగించిన గంటల వ్యవధిలోనే సొంత పార్టీకి చెందిన ఓ ఎంపీ.. సునాక్‌కు వ్యతిరేకంగా అవిశ్వాస లేఖ (no confidence letter) అందించారు.

టోరీ ఎంపీ (Tory MP) ఆండ్రియా జెన్‌కిన్స్‌ (Andrea Jenkyns).. ప్రధాని సునాక్‌పై అవిశ్వాస లేఖను ఇచ్చారు. హౌస్‌ ఆఫ్‌ కామన్స్‌ వ్యవహారాలను చూసే 1922 కమిటీ చైర్మన్‌ గ్రాహమ్‌ బ్రాడీకి ఆమె సోమవారం ఆ లేఖను సమర్పించారు. ఈ విషయాన్ని ఆండ్రియా ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించింది. ఈ మేరకు అవిశ్వాస లేఖను కూడా పోస్ట్‌ చేసింది. ‘ఇప్పటి వరకూ జరిగింది చాలు. నా అవిశ్వాస లేఖను సమర్పించా. రిషి సునాక్‌ తన పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. ఆయన స్థానంలో నిజమైన కన్జర్వేటివ్‌ పార్టీ నేతను ఎన్నుకునే సమయం వచ్చింది’ అంటూ రాసుకొచ్చింది. సునాక్‌పై అవిశ్వాస లేఖలను సమర్పించాలని తోటి టోరీ ఎంపీలను ఆమె ఈ సందర్భంగా అభ్యర్థించారు. దీంతో ప్రస్తుతం ఈ అంశం స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశమవుతోంది. సునాక్‌ ప్రధాని పదవి చేపట్టినప్పటి నుంచి ఆయనపై అవిశ్వాస లేఖ రావడం ఇదే మొదటిసారి.

Enough is enough, I have submitted my vote of no confidence letter to the Chairman of the 1922. It is time for Rishi Sunak to go and replace him with a ‘real’ Conservative party leader. pic.twitter.com/yJmGc14d75

— Andrea Jenkyns MP 🇬🇧 (@andreajenkyns) November 13, 2023