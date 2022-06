June 19, 2022 / 04:31 PM IST

ఖతార్‌లో జరిగిన ఇంటర్‌కాంటినెంటల్ ప్లే ఆఫ్‌లో పెరూను పెనాల్టీలో ఓడించిన ఆస్ట్రేలియా ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2022లో తన స్థానాన్ని ఖాయం చేసుకుంది. 2006 నుంచి ప్రతిసారీ అర్హత సాధించిన ఆస్ట్రేలియాకు ఇది వరుసగా ఐదో ప్రపంచ కప్ అవుతుంది. ఇటీవ‌ల జ‌రిగిన ఈ మ్యాచ్‌ను ఆస్ట్రేలియా అభిమానులు చ‌లిలో వ‌ణుకుతూ ఉత్కంఠ‌గా చూశారు. ఈ మ్యాచ్ గెలువ‌గానే మెల్‌బోర్న్ డౌన్‌టౌన్ ఫెడ‌రేష‌న్ స్క్వేర్‌లో ఓ టీవీ రిపోర్ట‌ర్ లైవ్ క‌వ‌రేజీలో ఆనందంతో గంతులేసిన వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

టోనీ అనే రిపోర్ట‌ర్ ఆస్ట్రేలియన్ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ కార్పొరేషన్‌లో స్పోర్ట్స్ ప్ర‌జెంట‌ర్‌గా ప‌నిచేస్తున్నాడు. అలాగే, ఫుట్‌బాల్ మాజీ ఆట‌గాడు. ఖతార్ ప్రపంచ కప్‌లో ఆస్ట్రేలియా స్థానం సంపాదించడంతో ఫుట్‌బాల్ అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటుండగా, టోనీ కూడా చేతిలో మైక్ ప‌ట్టుకొని గ‌ట్టిగా అరుస్తూ గంతులేశాడు. అవును మేం సాధించాం.. ప్ర‌పంచ‌కప్‌కి వ‌చ్చాం.. అని అరిచాడు. లైవ్ క‌వ‌రేజీలో ఇలా గంతులేయ‌డం నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకున్న‌ది. దీంతో ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్న‌ది.

Australian journalist Tony Armstrong is going viral for celebrating the national soccer team’s qualifying berth in the 2022 World Cup on live TV. The Socceroos, as they’re nicknamed, defeated Peru on penalty kicks on Monday to advance to soccer’s biggest stage. ⚽️ pic.twitter.com/Zrg1U8w71p

— NowThis (@nowthisnews) June 19, 2022