February 7, 2023 / 01:25 PM IST

ఇస్తాంబుల్‌: తుర్కియే, సిరియాల్లో భూకంపం తీవ్ర ప్రాణ న‌ష్టాన్ని మిగ్చిలింది. సోమ‌వారం వ‌చ్చిన భూకంపాల వ‌ల్ల ఆ రెండు దేశాల్లో మ‌ర‌ణించిన వారి సంఖ్య 4900కు చేరుకున్న‌ది. కేవ‌లం తుర్కియేలోనే 3381 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన‌ట్లు అధికారులు ప్ర‌క‌టించారు. ఆ దేశ డిజాస్ట‌ర్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీ దీనిపై ప్ర‌క‌ట‌న చేసింది. సుమారు 20,426 మంది గాయ‌ప‌డిన‌ట్లు తెలిపారు.

my heart goes out to those in turkey and syria affected by the earthquake, so terrifying and tragic 🙁 pic.twitter.com/6OM0emoOuK

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) February 7, 2023