రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్నారు: బ్రిటన్‌ మాజీ గూఢచారి

May 15, 2022 / 07:13 PM IST

మాస్కో: రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్నారని బ్రిటన్‌ మాజీ గూఢచారి క్రిస్టోఫర్ స్టీల్ తెలిపారు. అయితే ఆయన ఏ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు అన్నదానిపై తనకు స్పష్టత లేదన్నారు. పుతిన్‌ రోగం చికిత్సతో నయమవుతుందా లేదా అన్నది కూడా తెలియదని చెప్పారు. 2016 అమెరికా ఎన్నికల్లో డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ గెలుపులో రష్యా జోక్యంపై ఒక నివేదిక రూపొందించిన ఆయన ఈ మేరకు స్కై న్యూస్‌తో అన్నారు. రష్యాతో పాటు ఇతర వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఖచ్చితంగా పుతిన్‌ ఏదో తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారని వెల్లడించారు.

కాగా, పుతిన్‌ బ్లడ్‌ క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్నారని రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న రష్యాకు చెందిన సంపన్న వ్యాపారి ఒకరు అమెరికా మీడియాతో అన్నారు. ఉక్రెయిన్‌పై దాడికి ముందు పుతిన్‌ శరీరం వెనుక వైపు బ్లడ్‌ క్యాన్సర్‌కు సంబంధించిన సర్జరీ జరిగిందని తెలిపారు. అనంతరం ఆయన క్రేజీగా మారారని, రష్యాతోపాటు ఉక్రెయిన్‌, ఇతర దేశాల ఆర్థిక పరిస్థితిని నాశనం చేశారని ఆరోపించారు. సమస్య అంతా పుతిన్‌ తలలోనే ఉందని, అందుకే పిచ్చి పట్టిన వ్యక్తి మాదిరిగా ప్రపంచాన్ని తలకిందులుగా మార్చుతున్నారని మండిపడ్డారు.

మరోవైపు పుతిన్‌ ఇటీవల చాలా బలహీనంగా ఉన్నట్లుగా కనిపించిన పలు ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో చక్కెర్లు కొడుతున్నాయి. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం విక్టరీ డే అయిన మే 9న మాస్కోలో జరిగిన పరేడ్‌లో నాటి రష్యా సైనిక అధికారులతో కలిసి ఆయన కూర్చొన్నారు. అయితే చలిని తట్టుకునేందుకు మోకాళ్లపై కంబలి కప్పుకున్నారు. అలాగే ఇటీవల రష్యా రక్షణ మంత్రితో సమావేశమైనప్పుడు పుతిన్‌ చివరకు వరకు టేబుల్‌ను గట్టిగా పట్టుకునే ఉన్నారు. ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్నారనేందుకు ఈ ఫొటోలు, వీడియోలు నిదర్శనమని రష్యాతోపాటు పశ్చిమ దేశ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

"The tough guy" #Putin is the only one who shows weakness during today's parade and sits under a blanket and holds his hands! 🧸#RussiaWarCrimes pic.twitter.com/nm2wI9BT0q

— 🆃🅷🅴 🅵🅰🅲🅴 🅾🅵 🆆🅰🆁 (@Top_dog_mindset) May 9, 2022