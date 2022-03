March 15, 2022 / 01:40 PM IST

వార్సా: పోలాండ్‌, చెక్ రిప‌బ్లిక్‌, స్లోవేనియా దేశాల‌కు చెందిన ప్ర‌ధాన‌మంత్రులు ఇవాళ కీవ్ వెళ్ల‌నున్నారు. అక్క‌డ ఉక్రెయిన్ అధ్య‌క్షుడు జెలెన్‌స్కీతో వారంతా స‌మావేశంకానున్నారు. దీనిపై ఇవాళ పోలాండ్ ప్ర‌భుత్వం ఓ ప్ర‌ట‌క‌న జారీ చేసింది. ఉక్రెయిన్ సార్వ‌భౌమాధికారం, స్వాతంత్య్రం కోసం యురోపియ‌న్ యూనియ‌న్ మ‌ద్ద‌తు ఇస్తుంద‌ని తెలిపేందుకు ఈ ప‌ర్య‌ట‌న చేప‌ట్టిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. ప‌ర్య‌ట‌న‌లో భాగంగా ఉక్రెయిన్‌కు భారీ రిలీఫ్ ప్యాకేజీ ప్ర‌క‌టించే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి. మ‌రోవైపు ర‌ష్యా, ఉక్రెయిన్ మ‌ధ్య నాలుగ‌వ ద‌ఫా చ‌ర్చ‌లు ఇవాళ కూడా జ‌ర‌గ‌నున్నాయి.

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal.https://t.co/Q52Ur8hybu

— Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022