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కీవ్‌కు వెళ్తున్న పోలాండ్‌, చెక్‌, స్లోవేనియా ప్ర‌ధానులు

కీవ్‌కు వెళ్తున్న పోలాండ్‌, చెక్‌, స్లోవేనియా ప్ర‌ధానులు

వార్సా: పోలాండ్‌, చెక్ రిప‌బ్లిక్‌, స్లోవేనియా దేశాల‌కు చెందిన ప్ర‌ధాన‌మంత్రులు ఇవాళ కీవ్ వెళ్ల‌నున్నారు. అక్క‌డ ఉక్రెయిన్ అధ్య‌క్షుడు జెలెన్‌స్కీతో వారంతా స‌మావేశంకానున్నారు. దీనిపై ఇవాళ పోలాండ్ ప్ర‌భుత్వం ఓ ప్ర‌ట‌క‌న జారీ చేసింది. ఉక్రెయిన్ సార్వ‌భౌమాధికారం, స్వాతంత్య్రం కోసం యురోపియ‌న్ యూనియ‌న్ మ‌ద్ద‌తు ఇస్తుంద‌ని తెలిపేందుకు ఈ ప‌ర్య‌ట‌న చేప‌ట్టిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. ప‌ర్య‌ట‌న‌లో భాగంగా ఉక్రెయిన్‌కు భారీ రిలీఫ్ ప్యాకేజీ ప్ర‌క‌టించే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి. మ‌రోవైపు ర‌ష్యా, ఉక్రెయిన్ మ‌ధ్య నాలుగ‌వ ద‌ఫా చ‌ర్చ‌లు ఇవాళ కూడా జ‌ర‌గ‌నున్నాయి.

 

 

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