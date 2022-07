PM Debate | డిబేట్ మధ్యలో కుప్పకూలిన యాంకర్.. ఉలిక్కిపడిన ప్రధాని అభ్యర్థులు

July 27, 2022 / 05:54 PM IST

ప్రస్తుతం యూకేలో కొత్త ప్రధాని ఎంపిక అంశం హాట్ టాపిక్‌గా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. రకరకాల స్కాంల కారణంగా బోరిస్ జాన్సన్ ఈ పదవికి రాజీనామా చేశారు. ప్రస్తుతం యూకే ప్రధాని పదవి కోసం భారత సంతతికి చెందిన రిషి సునాక్, లిజ్ ట్రస్ పోటీలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో పలు టీవీ ఛానెల్స్ నిర్వహించే డిబేట్లలో వీళ్లు మాట్లాడుతున్నారు.

తాజాగా బ్రిటన్‌కు చెందిన టాక్ టీవీ నిర్వహించిన డిబేట్లో కూడా వీళ్లు తమ అభిప్రాయాలు చెప్పారు. అయితే ఈ మీటింగ్‌లో లిజ్ ట్రస్ మాట్లాడుతుండగా యాంకర్ కేట్ మెక్‌కాన్ ఉన్నట్లుండి కళ్లుతిరిగి కింద పడిపోయింది. ఇది చూసిన లిజ్ భయపడి పెద్దగా అరవగా.. రిషి సునాక్ వెంటనే పరుగెత్తుకెళ్లి కేట్‌కు ఏమైందని చూశాడు.

ఆ తర్వాత లిజ్ కూడా వెళ్లి కేట్‌ను పరిశీలించింది. దీంతో ఈ డిబేట్ క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ డిబేట్ నిర్వహించాల్సిన యాంకర్‌కు కరోనా సోకడంతో కేట్‌కు ఈ బాధ్యతలు అప్పగించారని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం కేట్ బాగానే ఉందని టాక్ టీవీ వెల్లడించగా.. సునాక్, ట్రస్ ఇద్దరూ ట్విట్టర్ వేదికగా ఆమెను పరామర్శించారు.

A TV host faints during the UK's second leaders' debate between Liz Truss and Rishi Sunak pic.twitter.com/blovJGPiMK

— TICKER NEWS (@tickerNEWSco) July 26, 2022