Engine Cover | విమానం గాల్లో ఉండగా ఊడిన ఇంజిన్‌ కవర్‌.. షాకింగ్‌ వీడియో

Engine Cover | బోయింగ్‌ విమానానికి (Boeing plane) సంబంధించిన షాకింగ్‌ వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. విమానం టేకాఫ్‌ కాగానే దాని ఇంజిన్‌ కవర్‌ (Engine Cover) అకస్మాత్తుగా ఊడిపోయింది. గమనించిన పైలట్‌ విమానాన్ని అత్యవసరంగా ల్యాండ్‌ చేయాల్సి (Emergency Landing) వచ్చింది. ఈ ఘటన అమెరికాలో చోటు చేసుకుంది.

సౌత్‌వెస్ట్ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన బోయింగ్‌ 737-800 (Boeing 737-800) విమానం ఆదివారం ఉదయం డెన్వర్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (Denver International Airport) నుంచి హాస్టన్‌కు బయల్దేరింది. అయితే, డెన్వర్‌లో టేకాఫ్‌ అయిన పదినిమిషాలకే విమానం ఇంజిన్‌ కవర్‌ (Engine Cover) ఒక్కసారిగా ఊడిపోయింది. కొంత భాగం రెక్కలను కూడా ఢీకొంది. ఇది గమనించిన పైలట్ విమానాన్ని వెంటనే అత్యవసరంగా ల్యాండ్‌ చేశారు. ఆ సమయంలో విమానంలో 130 మంది ప్రయాణికులు, ఆరుగురు సిబ్బంది ఉన్నారు. విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్‌ కావడంతో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు.

విమానం ఇంజిన్‌ కవర్‌ ఊడిపోయిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఘటనపై విమానయాన సంస్థ స్పందించింది. విమానం సురక్షితంగా ఎయిర్‌పోర్టులో దిగినట్లు తెలిపింది. ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలిగినందుకు క్షమాపణలు చెప్పింది. మరోవైపు ఈ ఘటనపై ఫెడరల్‌ ఏవియేషన్‌ అథారిటీ దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది.

