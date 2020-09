భద్రతామండలిలో మరోసారి పాకిస్తాన్ కుట్ర విఫలం

జెనీవా : ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో భారత్‌పై పాకిస్తాన్ చేసిన మరో చర్య విఫలమైంది. ఇద్దరు భారతీయులను ఉగ్రవాదులుగా ప్రకటిస్తూ పాకిస్తాన్ ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టగా.. దాన్ని భద్రతా మండలి తిరస్కరించింది. ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి టీఎస్ తిరుమూర్తి ట్వీట్టర్ ద్వారా ఈ సమాచారం వెల్లడించారు.



ఈ ఏడాది పాకిస్తాన్ ఇలా వ్యవహరించడం ఇది రెండోసారి. రెండు సార్లు ఇద్దరు భారతీయులను ఉగ్రవాదులుగా ప్రకటించాలని ఐరాసపై ఒత్తిడి తేవడానికి ప్రయత్నించి ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి యొక్క కమిటీ.. దీనిని 1267 కమిటీ అని పిలుస్తారు. ఇది ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడే ఏ దేశ పౌరులను నిషేధిత జాబితాలో ఉంచుతుంది. ఇద్దరు భారతీయులు అంగారా అప్పాజీ, గోవింద పట్నాయక్‌లను ఉగ్రవాదులుగా ప్రకటించాలని పాకిస్తాన్ తీర్మానాన్ని ఐరాస ముందుకు తీసుకువచ్చింది. ఈ ఏడాది మొత్తం నలుగురు భారతీయులను ఉగ్రవాదులుగా ప్రకటించడానికి పాక్ కుట్ర చేసింది. భద్రతా మండలిలో యూఎస్, బ్రిటన్, జర్మనీ, బెల్జియం దేశాలు పాకిస్తాన్ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించాయి. 1267 కమిటీని పాకిస్తాన్ తన రాజకీయాల కోసం ఉపయోగించాలనుకుంటుందని, దానికి మతపరమైన రంగు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారని ఐక్యరాజ్య సమితిలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి తిరుమూర్తి ఆరోపించారు.

ఈ ఏడాది వరుసగా రెండోసారి భారతీయ పౌరులను ఉగ్రవాదులుగా ప్రకటించడానికి పాకిస్తాన్ విశేషంగా ప్రయత్నించడం విశేషం. రెండుసార్లూ పాకిస్తాన్ విఫలమైంది. జనవరి నెలలో ఇద్దరు భారతీయ పౌరులు అజోయ్ మిస్త్రీ, వేణు మాధవ్ డోంగ్రా కార్యకలాపాలను అనుమానాస్పదంగా ప్రకటించాలని ప్రతిపాదించింది. వాస్తవానికి, ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో ఉగ్రవాద సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు జైష్-ఎ-మొహమ్మద్‌కు వ్యతిరేకంగా మౌలానా మసూద్ అజార్‌పై భారత్ బలమైన సాక్ష్యాలను సమర్పించింది. భారతదేశంలో ఉగ్ర దాడులు చేసే కుట్రలో తాను పాల్గొన్నానని నిరూపించింది. అజార్ యొక్క సంబంధాలు అల్ ఖైదా, తాలిబాన్లతో కూడా ఉన్నాయని ఆధారాలను నమోదుచేసింది. తదనంతరం, భద్రతా మండలి జైష్ కింగ్‌పిన్‌ను గ్లోబల్ టెర్రరిస్ట్‌గా ప్రకటించింది. పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు భారతదేశంపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ భంగపడుతున్నది.

Pakistan’s blatant attempt to politicize 1267 special procedure on terrorism by giving it a religious colour, has been thwarted by UN Security Council. We thank all those Council members who have blocked Pakistan’s designs. @MEAIndia @DrSJaishankar @PMOIndia @harshvshringla