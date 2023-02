కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ చంద్ర భండారి ఇంట్లో పేలిన గ్యాస్‌ సిలిండర్‌.. పరిస్థితి విషమం

February 16, 2023 / 11:03 AM IST

కఠండూ: నేపాలీ కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఎంపీ డాక్టర్‌ చంద్ర భండారి నివాసంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ పేలింది. దీంతో భండారితోపాటు ఆయన తల్లి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం వారిద్దరు కిర్తిపూర్‌లోని దవాఖానలో చికిత్స పొందుతున్నారని ఆయన కార్యాలయం వెల్లడించింది. భండారికి 25 శాతం గాయాలయ్యాయని, ఆయన తల్లి శరీరం 70 శాతం కాలిపోయిందని తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని ప్రకటించింది. ఈ ఘటన బుధవారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో జరిగిందని పేర్కొన్నది.

Nepal MP Chandra Bhandari injured in LPG gas leakage-induced blast, sustaining 25% burns & his mother sustained about 80% burns

“Condition isn't good, they need to be taken to hospital specialized in burns outside country as treatment not possible here,” Kirtipur Burns Hospital

