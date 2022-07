ఆకాశంలో భగ్గున మండిన ఉల్క.. పట్టపగల్లా మారిన నగరం.. ఎక్కడంటే?

July 11, 2022 / 08:12 PM IST

అంతరిక్షంలో నుంచి భూమిపై ఊడిపడిన ఉల్క.. వాతావరణంలోకి ఎంటరవగానే భగ్గున మండి ముక్కలైపోయింది. ఈ ఘటన జరిగిన ప్రాంతం అంతా ఇంకా తెల్లారకుండానే పట్టపగల్లా మారింది. ఈ ఘటన చిలీ రాజధాని శాంటియాగోలో జరిగింది. జూలై 7న ఉదయం 5.44 గంటల సమయంలో ఇది జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇలా ఉల్క పేలిపోయినప్పుడు ఏదో పెద్ద మెరుపు మెరిసినట్లు చప్పుడు వచ్చిందని స్థానికులు చెప్తున్నారు. ఈ ఘటనను కన్సెప్షన్ యూనివర్సిటీ స్కాలర్ ధ్రువీకరించినట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. ‘‘టీ12.సీఎల్.’’ అనే ఉల్క శాంటియాగో ఆకాశంలో ఇలా పేలిపోయినట్లు చిలీయన్ ఆస్ట్రోనమీ ఫౌండేషన్‌కు చెందిన వ్యోమగామి జువాన్ కార్లోస్ బీమిన్ తెలిపారు.

ఈ ఘటన జరిగిన రోజే న్యూజిల్యాండ్‌ రాజధాని వెల్లింగ్టన్‌ ఆకాశంలో ఏదో వస్తువు భగ్గున మండిపోయింది. ఒకే రోజు రెండు దేశాల రాజధానుల్లో ఇలా జరగడంతో చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Meteor seen hitting the Earth's atmosphere in Chile.  pic.twitter.com/ZVEmP4qZeQ

— Joshua Jered (@Joshuajered) July 8, 2022