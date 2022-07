రైలుపట్టాలపై మంటలు.. ఎక్కడ..? కారణం ఏంటే..?

July 12, 2022 / 09:26 AM IST

లండన్‌ : ఓ వంతెన వద్ద రైలుపట్టాలపై ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఇందుకు సంబంధించి ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. లండన్‌లోని వాండ్స్‌వర్త్ రోడ్ -లండన్ విక్టోరియా మధ్యనున్న ట్రాక్‌పై సోమవారం ఈ సంఘటన జరిగింది. సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ స్టీవ్ వైట్ ట్రాక్‌పై మంటలకు సంబంధించిన ఫొటోలను ట్వీట్‌ చేసింది. నగరంలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలే ఇందుకు కారణమని పేర్కొంది. అయితే, రాబోయే వారంలో మరింత పెరగనున్న వేడి సవాల్‌గా మారుతుందని తెలిపింది.

వంతెన వద్ద పట్టాలపై కింద ఉన్న కలపకు వేడి కారణంగా మంటలు అంటుకొని ఉంటాయని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం యూకేలో ఉష్ణోగతలు భారీగా పెరిగాయి. రాబోయే రోజుల్లో 34 డిగ్రీలకు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరశాఖ హెచ్చరించింది. వేడి కారణంగా ఆరోగ్యం, రవాణా సమస్యలపై వాతావరణ కార్యాలయం హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. మిడ్‌లాండ్స్‌, ఇంగ్లండ్‌ తూర్పు భాగంలో హీట్‌-హెల్త్‌ హెచ్చరికలు అమలులో ఉన్నాయని పేర్కొంది. వేడిని తట్టుకునేందుకు వీలైనంత వరకు ప్రజలంతా ఇండ్లలోనే ఉండాలని, ఎక్కువగా ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోవాలని సూచించింది.

Thank you to @NetworkRailSE and the London Fire Brigade for responding promptly to a lineside fire this morning and allowing services to safely resume to Victoria 👇 pic.twitter.com/9ZYibliuyF

