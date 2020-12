వాషింగ్ట‌న్ : అమెరికా ఉపాధ్యక్షురాలుగా ఎన్నికైన కమలా హారిస్ గురువారం తన సిబ్బందిలోని సీనియర్ సభ్యుల పేర్లను ప్రకటించారు. వీరిని కూడా మ‌హిళ‌ల‌నే ఎంచుకోవ‌డం విశేషం. మాజీ అధ్యక్షుడు బిల్ క్లింటన్‌కు ప్రస్తుతం చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్‌గా పనిచేస్తున్న టీనా ఫ్లూర్నోయ్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్‌గా వ్యవహరిస్తారు. డెమొక్రాటిక్ పార్టీ అనుభవజ్ఞురాలైన‌ ఫ్లూర్నోయ్.. అమెరికన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ టీచర్స్ వద్ద పబ్లిక్ పాలసీ కోసం ప్రెసిడెంట్‌కు సహాయకురాలిగా ఉన్నారు. 1992, 2000 సంవత్సరాలతో డెమొక్రాటిక్ ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రచారాలతో కలిసి పనిచేశారు.



క‌మ‌లా హారిస్ త‌న జాతీయ భద్రతా సలహాదారుగా రాయబారి నాన్సీ మెక్‌ఎల్డౌనీ ఎంపికచేశారు. యూఎస్ ఫారిన్ సర్వీస్‌లో 30 ఏండ్ల‌కు పైగా అనుభవజ్ఞుడైన దౌత్యవేత్త. బల్గేరియాలో అమెరికా రాయబారిగా, టర్కీలోని ఛార్జ్ డీ అఫైర్స్, అజర్‌బైజాన్‌లో డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ మిషన్‌గా పనిచేశారు. యూఎస్ స్టేట్ డిపార్టుమెంటులో ఉన్న సమయంలో ఆమె విదేశీ సేవా సంస్థ డైరెక్టర్‌గా ఒకసారి క్రెడిట్ వచ్చింది.

దేశీయ విధాన సలహాదారు పదవికి రోహిణి కొసోగ్లును క‌మ‌లా హారిస్‌ ఎన్నుకున్నారు. బైడెన్-హారిస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ట్రాన్సిషన్ టీమ్‌లో సీనియర్ సలహాదారుగా ఉన్న రోహిణి.. హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలోని కెన్నెడీ స్కూల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్‌లోని ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పాలిటిక్నిక్‌లో మాజీ రెసిడెంట్ ఫెలోగా ఉన్నారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్ సెనేట్లో చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్‌గా పనిచేసిన మొదటి దక్షిణాసియా అమెరికన్ మహిళనే కాకుండా సెనేట్ కార్యాలయం, అధ్యక్ష ప్రచారానికి హారిస్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ కూడా ప‌నిచేశారు.

Vice President-elect Harris continues to build a White House senior staff that not only looks like America but reflects the very best of our nation and will be ready to hit the ground running on Day One.https://t.co/qhOdF9MOxQ